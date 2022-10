COVID-19 Vaccine: Saloobin ng mga magulang sa pagbabakuna ng mga teenager na anak

Highlights Aprubado na ng Therapeutic Goods Administration ang Moderna vaccine para sa age group na 12-17 years old.

Nangangamba ang maraming magulang at nais nilang proteksyunan ang mga anak sa tulong ng vaccine

Simula September 13, maaari nang magpabook sa mga vaccination hubs, pharmacies at general practitioners

Simula sa Setyembre 13 ay magiging available na ang bakuna kontra COVID-19 sa mga kabataang nasa edad 12 hanggang 15.





Ito'y matapos aprubahan ng Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) ang Pfizer at Moderna bilang bakuna sa age group na ito.





Kaya naman kinausap na ni Dino Medina, isang Filipino Australian sa Melbourne ang kanyang mga anak tungkol dito.





“Kahit yung anak ko na bunso, siya alam niya kung ano nangyayari. Medyo hesitant lang siya sa vaccine noong una. Kasi yung recollection niya nung vaccine nung bata siya, hindi niya gusto. Pero open na sya ngayon. Once available na ang vaccine sa September 13, ready na siya magpalista.”





Mga magulang bilang role model

Tatlo ang anak ni Dino na puro teenager, 19 years old ang panganay na may first dose vaccine na. 16 years old naman ang pangalawa at ang pinakabunso ay 13 years old.





Fully-vaccinated na rin si Dino at ang kanyang asawa na matiyagang pumila sa vaccination site.





“Nakita nila na nagpa-vaccine kami, so gusto na rin nila maprotektahan ang sarili nila. Kasi gusto na rin nila makalabas. Iniisip nila na ang bakuna ay magiging proteksyon sa kanila so pwede na uli sila makabalik sa eskwelahan, makakaalis na uli sila, pwede na magtrabaho ulit. Para tingin nila yun ang ticket na maging normal ang buhay nila.”





Dagdag ni Dino, malaking bagay sa mga bata ang maging protektado lalo pa’t naging exposure site kamakailan ang paaralan ng kanyang pangalawang anak.





Epekto ng COVID-19 sa mental health ng mga kabataan

Nababahala din sya sa mental health ng mga kabataan sa gitna ng pandemya matapos ang sunod sunod na lockdown.





Pansin nya ang pagkabalisa ng mga ito dahil matagal na nilang hindi nakakasalamuha ang mga kaklase at kaibigan nila.





“Yung mga bata, iba yung struggles nila. Kasi hindi nila maipaliwanag yung mga disappointments nila, yung mga goals nila na hindi nila nagawa noong 2020 at patuloy na hindi nila nagagagawa ngayong 2021.





Kaya inaalalayan namin sila at binuksan namin yung possibility sa mga discussion namin sa mga anak namin na pwede naman kumonsulta sa mga doktor at sa espesyalista kung hindi na kaya at kung yung mga advise namin ay hindi na sapat.”





Pag-aaalinlangan sa pagpapabakuna

Tinatayang 1.2 million ang mga kabataang nasa edad 12-15 sa buong Australia.





Kaya naman hinihinakayat ng gobyerno ang mga magulang na pabakunahan ang mga anak.





Pero isa si Lucilyn Singh, isang Filipino-Australian sa Sydney na may alinlangan.





“Para sakin, hindi naman siguro pwedeng ma-apektuhanyung mga ganyang edad kasi mga bata pa baka hindi kayanin ng resistensya ng bata. Iba yung mga bata sa mga may edad na.





Yung anak ko, excited siya magpa-vaccine pero ako nagdadalawang isip ako. Pero kung kailangan talaga, wala tayong magagawa kundi sumunod sa batas.”





Ang asawa naman ni Lucilyn ay vaccinated na dahil requirement sa trabaho. Dalawa ang anak nila, ang panganay ay 13 years old at 2 years old naman ang bunso.





'I want this COVID to end so we can go back to normal'

Kamakailan ay napasama sa exposure site ang eskwelahan ng anak ni Lucilyn sa Blacktown kaya pinatigil niya agad itong pumasok kahit labag sa kalooban ng bata.





“Actually hindi ko na siya pinapasok, hindi ko na pinapasok nung nalaman ko na may COVID, Sabi ko wag ka na pumasok siya naman gusto pumasok. Sabi ko hindi, mahirap na.”





Malungkot ang anak niyang panganay na si Jerlyn dahil dito. Kaya naman gusto na niyang magpabakuna at umaasa din sya na ito ang tatapos sa COVID-19.





“Cause I want this COVID to end. If we get the vaccine and if we stay at home maybe the COVID will end and we can go back to school and we can go back to normal.”





Ayon sa COVID-19 taskforce, hinahanda na ng gobyerno na maging available ang bakuna sa mga school-based program sa mga huling buwan ng taon.





Kaya panawagan ni Dino, "At end of the day, choice nila yan kung gusto nila magpabakuna ang kanilang mga anak. Pero ang masasabi ko lang bilang magulang. Sa tingin ko pinakita ko na maging magandang role model ako para sundan ako ng mga anak ko. Yung vaccine na tinanggap ng katawan ko at tinanggap ng asawa ko ay sapat para protektahan kami sa virus na ito.”





