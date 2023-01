Debosyon ng mga Pilipino sa Itim na Nazareno, ipinapasa sa iba’t ibang henerasyon

Kinalakihan ni Ian Epondulan ang debosyon ng kanilang pamilya at mga kaanak sa Itim na Nazareno.





Dalawang taon lamang siya nang simulan ng kanyang mga tiyuhin, tiyahin at magulang ang Feast of the Black Nazarene sa Sydney.





“In 1995, my uncle Dr Gus Tablante requested a life-sized replica of the Poong Nazareno from Quiapo Church,” kwento ni Ian.





Mula noon taunang ipagdiwang ng pamilya Tablante ang Pista ng Poong Nazareno tuwing ikalawang araw ng Linggo sa buwan ng Enero sa Good Shepherd Catholic Church sa Hoxton Park, sa kanlurang Sydney.





Naniniwala ang 30-taong gulang na bagong ama, na tungkulin nila bilang batang henerasyon na maipagpatuloy ang kanilang paniniwala at maibahagi ito sa iba.





“As a devotee for the Black Nazarene, from a younger generation, what’s more important for me is the devotion that should continue to develop our faith.”





“This devotion to the Black Nazarene will always remain and will be passed on to my kids because this devotion has always been a blessing in our lives as a family.”



Ian and Michelle Epondulan Credit: Supplied Nitong Enero lamang, ipinanganak ng misis ni Ian ang kanilang kambal na panganay.





“As a young person of faith, we have the responsibility to uphold the Filipino roots and culture to our family and extend that not only to the Filipinos but also to non-Filipinos and the wider Church.”





“Our devotion to the Black Nazarene is something that is relevant for us to express our way of love of God and neighbours,” anang nakababatang Epondulan.







Ang mga unang selebrasyon ay nagsimula lamang sa mga myembro ng kanilang pamilya hanggang sa dumami na rin ang kanilang mga kaanak na nasa Sydney at mga kaibigan na nakikilahok sa kapistahan.