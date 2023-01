Pagpapalakas at pagsasanay ng kinabukasang henerasyon

Available in other languages

Available in other languages

Ang ASEAN Youth Organization (AYO) ay isang organisasyong internasyunal na non-government na nakatuon sa paglaganap ng kamalayan tungkol sa ASEAN at pagkandili ng pagkakaunawaan at matagalang relasyon sa pagitan ng mga kabataan sa buong bansa at kultura sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kabataan at mga pakikipag-ugnayan sa komunidad.





Ang organisasyon sa pamamagitan ng kanyang koneksyon at miyembro ay nagdadaos ng mga programa at proyekto na nagpapalakas ng kabataan at mga komunidad upang magtanim at magpatupad ng mga pasulong na mga ideya na maaring magresulta sa postibong pagbabago.





Ang ASEAN Games Australia 2018 o kilala bilang AGA18, ay ang pinakamalaking palakasang kaganapang ASEAN sa Australya. Sa ika-9 na taong takbo nito, layunin nitong mapahusay ang mga relasyon sa pagitan ng mga komunidad Southeast Asian sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga residente at estudyante sa buong Victoria sa isang tatlong araw na sport festival. Ngayong taon, may 8 kategorya ng sports: badminton, basketball, table tennis, tennis, volleyball, netball, futsal, ultimate frisbee at-sports.





Samantala ang ASEAN Australia Youth Summit ay nakatuon sa “pioneering the future” ng ASEAN. Ang teknolohiya, inobasyon at negosyo ay ang susi sa paglagong digital era ngayon. Tinitingnan ng AAYS na tulungan ang mga estudyante na matukoy at mabuo ang mga susing kasanayan at kaalaman upang maging handa sa pag-unlad ng matagalang pagbabago sa rehiyon ng ASEAN sa pulitikal, ekonomiya o panlipunan.





Para sa karagdagang impormasyon tungkol dito bisitahin ang ASEAN YOuth Organisation of Australia sa facebook.





ALSO READ:





READ MORE Kidspiration: Pagtuturo sa mga bata na magustuhan ang basketbol ng maaga