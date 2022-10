Graffiti art: Masakit sa mata para sa ilan, pero para sa Filipino artist na ito, isa itong pagpapahayag ng saloobin

Highlights Nasa $2.7 bilyong dolyar ang taunang ginagastos ng Australia para puksain ang graffiti sa bansa.

Bagaman may mga batas na nagbabawal ng graffiti, mayroon namang mga itinakdang lugar sa Australia na pwede kang gumawa ng graffiti.

Para sa street artist na si Paulo Licayan, malaking bagay ang mga libreng lugar para sa graffiti na magagamit ng mga artist tulad niya para sa libreng gallery.

“Depende kasi siya sa pagtingin ng tao. Para sa iba, madumi ang graffiti. Pero 'pag nandun ka sa scene, it helps you to have free gallery," bigay-katwiran ng street artist mula Davao City.





"Like in the Philippines and even here in Australia, it’s hard to enter and exhibit in a gallery."





One of Paw Licayan's street arts as commissioned by one of the schools in Canberra. Source: Supplied by Paw Licayan





Libreng gallery para sa street art





Dahil sa may mga libreng lugar na pwede kang makapagpinta sa mga pader, agad na makikita ng publiko ang mga gawa mo nang hindi mo kailangang magbayad.





"If you’re doing graffiti or street art, you have a free gallery, you give people free art," ani Licayan.





Sa pamamagitan ng graffiti art, "You can express yourself in a way that you don’t have to pay," dagdag pa niya graphic designer.





'Find us Mate'. Paw Licayan's entry for the Endeavour House Design competition The theme Source: Endeavour House website





Bukod sa mga libreng pader para sa mga ligal na graffiti, may mga negosyo din o mga eskwelahan na umuupa sa street artist para pintahan ang kanilang mga bakante o walang buhay pader o bahagi ng gusali.





Sa mga ganitong uri ng komisyon, bukod sa nagagawa nila ang kanilang sining, kumikita rin ang mga street artist.





Graffiti sa Australia

Tinatayang $2.7 bilyong dolyar kada taon ang ginagastos ng Australia para lamang sa pag-alis ng mga graffiti at iba pang uri ng vandalism sa buong bansa.





Bagama’t may mga batas na nagsasabi na iligal ang graffiti sa Australia, marami pa rin ang gumagawa nito.





Sa New South Wales pa lamang, mahigit 40,000 na insidente ng graffiti ang ini-ulat sa NSW Police sa pagitan ng Hulyo 2011- Hunyo 2016.





Ayon pa sa NSW Bureau of Crime Statistics and Research (BOCSAR), may average na 8,063 ang taunang bilang ng insidente ng graffiti.





Wala namang masamang komento ang alagad ng sinig na si Licayan para sa mga graffiti artist na sinusuong ang peligro ng paggawa ng graffiti sa mga iligal na lugar.





"If you’re a graffiti artist or if you’re doing graffiti, it’s a different experience when you go to illegal spots. It gives you hype, like doing extreme sports, where you experience the thrill."





Bagaman bawal ang graffiti sa Australia, mayroon din namang mga limitadong lugar na itinakda na pwedeng gumihit o magpinta ang mga street artist.





Ang tanging problema nga lamang sa mga lugar na ito "with these free walls, it’s really hard to get a wall ‘coz once an artist has painted on one, it’s hard to paint over them," lahad ni Licayan.





"You just have to find old walls that are already damaged. Rather than going to illegal spots."





Paw Licayan is into using shapes into his arts and really likes to put his art works on things like these shoes and caps. Source: Supplied by Paw Licayan





Pagpapahayag ng saloobin gamit ang sining





Alam alagad ng sining na si Licayan ang halaga ng pagkakaroon ng mapaglalabasan ng iyong saloobin lalo na kung ika'y may pinagdadaanan sa buhay.





"Ang graffiti kasi depende sa tao. ‘Yung iba kasi may problema sa buhay so for some people graffiti saved their life. So I respect that. It really helped them connect with other people."





Para sa kanya na bata pa lamang ay mahilig na sa pagguhit, sa pamamagitan ng street art, nailalabas niya ang kanyang pagiging malikhain.





"I started when I was young. I was drawing things but I’m not really good at colours, until I stumbled into this thing called vectors where you can draw things in the computer by using shapes," anang graphic designer.





"I'm into cubism art. And through it, I have managed to create my own style."





Ang cubism ay isang uri ng sining na gumagamit ng mga hugis para sa paglalarawan ng mga bagay sa iyong mga guhit.





Kilala si Licayan sa kanyang mga orihinal na makukulay na pinta.





Hindi pumasok sa art school si Licayan kaya lahat ng kanyang gawa ay puro eksperimento. Gumagamit din siya ng makakapal na linya para mabigyang diin ang iba't ibang parte ng kanyang mga gawa.





"My arts are coloured but I used bold outlines 'coz I don’t know how to blend colours and all I do is experiment."





