Ilang grupo sa Australya, nagbigay saya ngayong Pasko sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto

Isang masayang christmas gathering ang isinagawa para sa mga senior citizen sa Sydney matapos ma-lockdown ng ilang buwan.





Ayon kay Marivic Ayap-Flores, Pangulo ng Philippines Australia Sports and Culture Incorporated, inilunsad ng grupo ang fundraising event na “Pasko na Naman”.





Isa itong dinner at musical concert noong December 4 upang magbigay saya at tulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng pandemya gaya ng mga senior citizen, international students, mga nawalan ng trabaho at iba pa.





Ani Marivic, maraming mga kaganapan ang nahinto dahil sa Covid-19 at malaking bagay anya sa mga kababayan natin ang muling pagsasama-sama.





"It’s not only financial, its mental health kasi ang daming seniors mga nalockdown.. Of course, apektado ang mental health. Hand on hand yan yung ang aming Pasko na Naman” Christmas concert. What we did, we give complimentary tickets to our senior para namAn magkaroon sila ng kaunting kasiyahan, tinreat namin sila dun at the same time fundraising nga yun with the help of New South Wales grant nag-ayuda sa kapwa pa kami the following weekend”





Pasko Na Naman at Ayuda sa Kapwa ay nakapamahagi ng 110 food packs

Nagbahagi din ng food packs ang PASC sa mga katutubong Kabihug sa Bicol

Feeding program at pamamahagi ng Food packs ang ginagawa ng Amazing Grace Foundation

Umaabot sa Laguna, Quezon Province, Oriental Mindoro at Camotes Island ang mga salat sa buhay na tinutulungan ng foundation







Christmas party naman sa mga katutubong mangyan sa Oriental Mindoro ang hatid ng Amazing Grace Foundation na nakabase sa South Australia.





Ayon sa Founder at Presidente ng grupo na si Grace May, pinakain nila ang buong komunidad na umabot sa walondaang meals ang naihain, nagpamahagi din ng mga food grocery packages gaya ng bigas at delata at school supplies para sa mga bata.





"Kahit na every time sesendan ako i dont get used to it talagang maantig ang puso mo lalo nakikita mo picture na masaya mga tao syempre ang isa sa hinihiling namin na sana tuloy tuloy ang suporta ng tao sa amazing grace foundation. dito sa Australia akala mo maliit lang contribution mo pero yung impact sa pilipinas yung beneficiary, is really huge"