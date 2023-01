Filipino Hollywood celebrity fashion designer Rocky Gathercole binibigyang inspirasyon ang mga baguhang sa pagmomodelo sa Sydney

Available in other languages

Ibabahagi rin ng avant-garde designer na si Rocky Gathercole ang kanyang pambihirang talento sa pagdidisenyo ng mga damit sa Miss World Australia New South Wales State Finals kung saan tampok na suotin ng mga finalist ng naturang patimpalak ang kanyang bagong koleksyon sa kaganapan sa The Star Sydney nitong katapusan ng linggo. Rocky Gathercole at his last year's Sydney show (MFN Productions) Source: MFN Productions





Matutunghayan muli ng Sydney ang isang gabi na puno ng kulay at ganda, ang fashion show na may temang tila- teatro ay magtatampok ng nasa 40 mga modelo ng Australya na ang pinakabata ay may edad na apat.





Several of the kids model for the Rocky Gathercole fashion show in Sydney with one of the execs of Sydney-based MFN Productions, Marites Novis (centre) (SBS Filipino) Source: SBS Filipino





"Bata pa 'yang mga 'yan kaya na-eexcite pa sila sa nakikita. But eventually 'pag talagang artist na sila, magkakaroon sila ng sarili nilang style. The best advice na maibibigay ko sa kanila, kung 'yun talaga ang gusto nila, they have to work hard for it. Mahalin nila kung ano yung gusto nilang gawin at ibigay nila ang lahat-lahat," payo ng Hollywood designer sa mga baguhang fashion artists.





"Just keep on praying at may mararating anuman ang iyong pinaghihirapan."

Nakabatay sa Los Angeles, si Rocky Gathercole ay paborito ng ilan sa mga tanyag sa Hollywood tulad nila Britney Spears, Paris Hilton, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Katy Perry, Taylor Swift pati na rin ang mang-aawit mula Australia na si Sia.





Rocky Gathercole (3rd from left) arrives in Sydney for the Miss World Australia NSW State Finals with the MFN Productions executives (Supplied) Source: Supplied





