Mga lockdown project na naging libangan ng ilang Pilipino sa Sydney

Mga lockdown projects na naging libangan at pampalipas oras habang naghihintay ng muling pagbubukas ng ekonomiya.





Mayroon ding iba na pinag-aralan ang ilang bagong kasanayan.





Tulad na lamang ng taga-Sydney na si Ezekiel Banal - nag-aral ng pagpipinta para labanan ang pagkabagot sa pananatili sa bahay at pangungulila sa kanyang asawa.





Highlight





Nagkaroon ng oras ang maraming tao na manatili lamang sa bahay dahil sa mga lockdown.

Mga lockdown projects ang naging libangan at pampalipas oras ng ilan habang nasa bahay lamang.

Pagluluto o baking, sining, musika at pagtatanim ang ilan sa nakahiligang gawin ng ilang Pilipino sa Sydney.

To fight off his separation anxiety, Ezekiel Banal turned to painting. Source: Supplied by E Banal





Pagpupursige para sa bagong kasanayan

Nagsimula sa kanyang pagpipinta ang machine operator na si Ezekiel Banal noong nakaraang taon nang umuwi sa Pilipinas ang kanyang asawa at naipit doon ng pitong buwan.





"Noong umuwi ang asawa ko last year, na-trap siya doon dahil nga sa lockdown,” salaysay ni Ezekiel.





“In-encourage talaga ako ng asawa ko dahil nakikita niya na parehas kaming nagkaroon ng separation anxiety kaya sabi niya bakit hindi ako mag-paint o mag-experiment ng ibang hobby.”





Dahil nga mag-isa lang sa bahay at walang magawa tuwing weekend, sinubukan nito ang pagpipinta.





From his job as a machine operator to his new passion, Ezekiel Banal's hands work wonders. Source: Supplied by E Banal





Walang karanasan sa pagpipinta ang bagong Mixed Media Artist at sa gitna lang ng lockdown niya nadiskubre ang kanyang talento.





“Siguro noong elementary ako, mahilig akong mag-drawing ng mga cartoon characters pero hanggang doon lang.”





“Sa Youtube videos and tutorials lang ako natututo.”





Karamihan ng mga ipinipinta ni Ezekiel ay makukulay – gaya ng mga bulaklak, iba’t ibang lugar at magagandang tanawin tulad ng Sydney Harbour Bridge.





Pero malaking inspirasyon ng bagong pintor mula Sydney ang mga painting na may temang Pilipino tulad na lamang ng mga gawa ng kilalang pintor mula Pilipinas na si Fernando Amorsolo.





Ezekiel Banal's Filipino-themed paintings are inspired by one of the most important artists in the history of the Philippines, Fernando Amorsolo. Source: Kiel's Artwork on Instagram





“Ang gusto ko talagang i-pursue na technique ay Impressionism,” bigay-diin ni Ezekiel.





Ang Impressionism ay isang istilo ng pagpipinta na nabuo noong ika-19 na siglo kung saan prominenteng makikita ang brush strokes ng maliliwanag na kulay para maipakita ang epekto ng ilaw o liwanag sa mga bagay.





Multi-talented nurse and community leader Jojo Sebastian revisits his passion for painting. Source: Jojo Sebastian





Pagbabalik-tanaw sa dating mga hilig

Makukulay na painting din ang isa sa pinagka-abalahan ng multi-talented na nurse, community leader, host at singer na si Jojo Sebastian.





Sobrang aktibo ni Jojo sa komunidad bilang bahagi ng ilang pangunahing Filipino community groups sa NSW at madalas ay nasa labas ito para sa kanyang mga tungkulin bukod pa sa kanyang pagiging nurse.





Kaya naman nang mag-lockdown sa Sydney noong 2020, sinamantala nito na muling magpinta.





Abstract painting ang karaniwang tema ng mga obra ng kasalukuyang Art Director ng Filipino Sports Art and Recreational Club (FILSPARC).





“Sa sobrang abala ko sa mga ginagawa ko, madalas wala talaga akong oras. 'Yun lang ang tanging maganda na nangyari sa panahon ng lockdown, 'yung may oras tayo na nasa bahay lang."





'Certified plantito'. During the lockdown Jojo and his partner were able to transform their apartment into a haven of greenery. Source: Supplied by J Sebastian





Bukod sa pagpipinta, kumakanta din si Jojo at dahil nga sa walang mga kaganapan, niyakap din niya ang pagka-karaoke.





Na-eensayo din niya ang kanyang boses habang ginagawa ang kanyang espesyal na proyekto noong lockdown - ang kanyang munting hardin.





Maituturing na 'certified plantito' (mahilig sa halaman) ang tinanghal na Mister Diamond International 2021. Naging sobrang abala sila ng kanyang kapareha sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman sa likuran ng kanilang apartment.





Namana ni Jojo ang paghahalaman sa kanyang mga magulang, tulad din ng kanyang hilig sa pagluluto.





"Napakarami ko ng halaman. Nagkakaroon ako ng time para mag-re-pot, mag-graft. Minsan pinamimigay ko o ‘di kaya’y binebenta,"





Looking fancy. Sibyl Acuna turned simple recipes into fancy looking ones. Source: Supplied by Sibyl Acuna





Naiisip din ni Sibyl Acuna na potensyal ding gawing negosyo ang simpleng pagbe-bake ng tinapay o cookies.





"It could be a potential business", ani Sibyl, tulad na lamang ng ilan nating mga kababayan sa Sydney at Melbourne na naging mga home cook o baker sa panahon ng lockdown.











Maliban sa potensyal na negosyo, higit sa anupaman para sa ina na tubong-Bicol, hilig na talaga niya ang pagluluto.





"I love to cook and bake. It unleashes my creativity and it makes me happy."





"The relaxing feeling that it gives me is indescribable. But the most important of all, cooking is my expression of love - feeding and sharing it with my family and friends."





Everything we put on the table for our family is special if we serve it with love. Source: Sibyl Acuna





Nagbibigay saya at pag-asa

Ano man ang inyong pinagkakaabalahan sa panahon ng lockdown, mahalaga na ito ay nagbibigay sa inyo ng saya.





"Kapag tayo’y naging abala nagkakaroon tayo ng mental security, naipo-pokus natin ‘yung ibang anxiety na hindi natin kayang kontrolin,” ani Jojo Sebastian na isang nurse sa hilagang Sydney.





Mapa-luto man 'yan, halaman at painting, "yung mga bagay na ginagawa natin nagkakaroon tayo ng pag-asa kapag ginagawa natin ang mga iyon".





"Napakahalaga nito dahil kapag ang tao ay nagiging emosyonal, nagiging depressed o nagkaroon ng iba’t ibang klase ng sakit, nakikita natin ito sa ating pisikal na pangangatawan," dagdag ni Jojo.





"Kung ang mental at emotional health mo ay medyo maayos at naging abala ka sa panahon ng lockdown, ang pisikal mo rin ay magiging okay."





Importante din aniya na "maski isolated tayo physically meron din tayong mga emotionally na tinatawagan - mga kaibigan, mga kapamilya, mga mahal sa buhay - na lagi tayong kausap" bilang suporta sa isa't isa.





Sa huli, kailangan nating pangalagaan ang ating kabuuang kalusugan – mental, psychological, emotional at pisikal.





