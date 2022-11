'Hindi kailangang mamahalin ang regalo': Paano maghanda para sa Kapaskuhan

Available in other languages

Highlights Majority (51 %) ng mga Australian ang excited sa pagdating ng Pasko ngayong taon.

Marami ang nag-aabang sa mga sales tulad ng Black Friday, Cyber Monday at end-of-financial-year sales.

May mga namimili online, tulad ng kababayan nating si Gee Magno para mas maikumpara ang presyo ng mga bibilhin at mas maraming pagpipilian.

LISTEN TO THE INTERVIEW How Aussies are navigating the festive season in Filipino.mp3 08:29 Play Ramdam na ramdam na ang papalapit na bakasyon at panahon ng Kapaskuhan, pero sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin at kamakailang insidente ng data breach, maraming Australyano ang nagiging mas matalino sa kanilang pamimili.





"Merong akong notification sa email ko so alam ko kung kailan 'yung susunod na sale. And'yan ang end-of-financial year, Black Friday at kung ano-ano pang sale," kwento ni Gee Magno, isang nanay at community leader sa Sydney.





Isa lamang si Gee Magno sa mga Australians na nag-iisip ng paraan para makatipid sa kanyang pamimili para sa Kapaskuhan lalo pa nga at madalas na marami siyang nireregaluhan kapag Pasko.





Two-thirds (68%) of Aussies say they will shop the end of year sales this year to bag some bargain gifts, with November’s Black Friday sales event followed by Cyber Monday being the most popular. Credit: Steve Buissinne from Pixabay Pasok si Gee Magno sa ipinapakita ng isang bagong pananaliksik na ang mga Aussie ay nagiging mas matalino sa kanilang pamimili nitong Pasko sa pagsubok na maibsan ang pressure sa mga gastusin at budget.





"Hindi kailangang laging mamahalin ang inyong regalo basta maganda," ani Gee Magno.





"I don't give gifts just for the sake of giving gifts. Isipin mo rin kung is it worth it, magugustuhan ba ng bibigyan mo ang regalong ibibigay mo. Alamin mo rin kung ano ba ang gusto ng bibigyan mo para hindi rin masayang ang regalo ang perang pinambili mo," diin niya.





Ayon sa Paypal Christmas Spending Report, sa kabila na higit 56 porsyento ng mga Australyano ang nakakaramdam ng epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at 1 sa 5 Aussie ang nakakaramdam ng stress nitong panahong, majority pa rin (51 %) ang excited sa pagdating ng Pasko ngayong taon – matapos ng ilang taon ng mahigit na mga COVID restrictions na pumigil sa marami na magdiwang at magtipon-tipon.







Base rin sa ulat, dalawang-katlo o 68 porsyento ng mga Australyano ang nagsasabing mamimili sila sa mga end-of-year sales gaya nitong Black Friday at Cyber Monday nitong buong linggong ito.





To avoid the hassle of a physical Christmas rush, 85% of Australians will buy end-of-year gifts online this year. Credit: Cottonbro Studio on Pexels Marami rin o 85 percent ay ginagawa ang pamimili online para sa higit na kaginhawahan.







"Among the few tactical Christmas shopping strategies Aussies looking to employ this year," ani Danielle Grant, isang consumer shopping Expert mula Paypal Australia.







Ani Gee Magno nang mag-pandemya, nahilig siya sa online shopping. Mas madali umano ito para sa kanya dahil ikukumpara niya ang mga presyo mula sa iba't ibang website.





Binigyang-diin ni Danielle Grant ang bentahe ng pamimili online.





"It's a great way to fill your carts with more gifts or more groceries at a lower cost."





"No matter where you look at the moment, something is on sale and there are so many that are gonna be leading up to Black Friday and Cyber Monday."