Highlights Enero 25 nang naitala ang unang tatlong kaso ng coronavirus sa NSW, Australia.

Noong 2020, naitala ng Australia ang 28,500 na kaso ng COVID-19, may dalawang 'wave' ito kung saan pinakamarami ang kaso - 1 mula Marso hanggang Abril, at 1 noong Hunyo hanggang Setyembre, ayon sa Australian Institute of Health and Welfare.

Kasama si Annie Lumbang-Regaliza sa isa sa mga unang pinakamalalang kaso noong Marso 2020. Nanatili siya sa ICU ng 87 araw.

Pakinggan ang audio





LISTEN TO Balik-tanaw sa 2 taon ng pandemya: Paano sinubok ang pamilyang ito nang malagay sa bingit ng kamatayan ang kanilang ina SBS Filipino 12/05/2022 37:33 Play





Kabuuang 107 araw nananatili sa Westmead Hospital ang music teacher mula kanlurang Sydney.





Advertisement

Parehong tinamaan ng COVID-19 ang mag-asawang Regaliza. Pero tatlong araw lamang na naglagi sa ospital ang lalaking Regaliza, habang ang ginang ay 87 na naka-ICU.





Balik-tanaw: Pagkakaratay sa hospital

Marso 17 nang itakbo siya sa ospital sakay ng ambulansya ang mag-asawang Regaliza.





"March 13, I was really really running almost out of breath. I was really gasping for air. I told my husband, this is no good. It’s like I’m dying. I asked him to take me to the emergency [hospital],” pag-alala ng ginang.





"After 4 hours of waiting at Mt Druitt Hospital and when they checked that my temperature was 42 degrees, they asked the ambulance to take me to Westmead Hospital."





Image

Kakabalik lamang ng mga Regaliza sa Sydney matapos ng ilang linggong pagbabakasyon sa Pilipinas.





“On our way home to Sydney, on the plane there were several people who were coughing and they were not wearing any face protection. A week after arriving in Sydney, I’m beginning to become weak."





Nasa unang bahagi pa lamang ng coronavirus pandemic nang mga panahong iyon. Halos wala pang tiyak na pagsusuri at gamot para sa virus.





"At that time, there was no COVID-testing being done as authorities were still figuring out what the virus was."





Maraming pasyente na ang nasa ospital noon pero nagsisimula pa lamang itong kumalat sa Australia, partikular sa Sydney. Pero itinituring na ang kaso ni Annie ang una sa pinakamalalang kaso ng COVID-19 sa pgkakataong iyon.





“Mine was the worst. Both of my lungs [if you look at the X-ray] were all white – meaning it was all invaded by the virus. So I have to be intubated and put in induced coma so that I can have an artificial oxygen going on in my body, otherwise I’ll die.”





Inilagay sa intensive care unit (ICU) si Annie. Tanging mga nurse at doktor sa COVID ward lamang ang tumutingin sa kanya noon at walang kahit sino, maging mga pamilya, na pwedeng dumalaw sa ospital.





After 87 days, Annie was moved from ICU to the recovery room. In the photo, COVID-ward nurses & staff watched her and cheered her on as slowly walk to her room. Source: Supplied by Annie Regaliza





'Himalang paggaling'

May ilang linggo nang nasa coma si Annie nang kausapin ng mga doktor ang pamilya nito at sinabi na “wala na kaming pwedeng gawin sa kanya” at hindi rin nila alam kung ano ang mangyayari dahil na rin sa grabe ng kondisyon nito.





“Tinawag kami ng mga doktor, kasama ‘yung dalawa naming anak, para makita na siya [Annie] for the last time na sinasabi nila,” kwento ng asawang si Ogie Regaliza.





“You may say things about my wife’s condition, but I still believe that she will get up and be back with us,” ang pagkapit ni Ogie sa kanyang pananampalataya.





Sa panahong ito, pitong makina ang nakakabit sa katawan ni Annie, kasama ang ECMO machine – ang makina na nagsu-suplay ng oxygen sa pagdaloy ng dugo. Maging ang kanyang mga baga ay hindi na rin gumagana, tanging sa pamamagitan ng mga makina na lamang ito humihinga. Kinailangan din siyang sumailalim sa kidney dialysis.





Sa higit dalawang buwan niya sa ICU maging mga doktor ay mawalan na ng pag-asa. Pero naniniwala ang pamilya Regaliza na malalampasan nila ito.





“We are so blessed with so many people from different countries who were praying for her. Every single day we have a Zoom meeting to pray for her.”





“Pagkatapos nu’n unti-unting nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang katawan. Isa-isang tinatanggal yung mga machine na nakakabit sa kanyang katawan.”





Ngunit makalipas ang 87 sa ICU, himalang nakabawi si Annie.





Her recovery continues for theeven after being released from hospital. She has to undergo physical therapy, re-learn to walk and check-ups for the whole of 2020 Source: Annie Lumbang-Regaliza





Pasasalamat sa mga doktor at nars

Nabuhayan ng loob ang lahat ng nurse at mga doktor na tumitingin sa itinuturing na "miracle lady" nang mga panahong iyon sa COVID-ward ng Westmead Hospital.





“I was able to actually walk a little bit using a walker and with all the staff lined up in the hallway, they see me march my way from the ICU to my recovery room,” emosyonal na kwento ni Annie.





“Hindi sila makapaniwala pero malaki din ang pasalamat ko sa kanila dahil sa pag-aalaga nila sa akin sa ospital."





Hulyo 2020 nang sa wakas ay nailabas na sa ospital si Annie at iniuwi na sa bahay para doon magpagaling.





Mahaba-habang pagpapagaling ang kailangan pero labis ang pasalamat ng pamilya Regaliza sa lahat ng pag-aalaga ng mga nurse, doktor at lahat ng staff sa ospital para sa kanyang tuluyang paggaling.





“Pag-uwi ko I have to go through stages of physical therapy. I have to follow the phase of my heart as you remember my heart was dead for some time with 6 cardiac arrest and two time na nalagutan ka ng hininga.”





Annie's birthday in 2020 after 18 days of being discharged from the hospital. Source: Supplied by Annie Regaliza





Lakas ng pananampalataya

Naniniwala ang pamila Regaliza na hindi lamang siyensya ang nakatulong sa kanyang paggaling mula sa coronavirus. Malaki rin umano ang naitulong ng kanilang paniniwala.





"I think it’s not only me fighting it [the disease]. I believe it is also the Lord within me that fights for me," pahayag ni Annie.





Bago pa man ang naranasan sa pandemya, tunay nang relihiyoso ang pamilya Regaliza. At sa gitna ng naging pagsubok sa kanila, lalo silang pinatatag ng kanilang paniniwala.





Kaya para sa mag-asawang Annie at Ogie, malaki ang naitulong ng dasal ng lahat ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan para hilingin na maibalik ang kanyang lakas.





Hindi naging madali ang pagpapagaling sa bahay at kailangan ng tulong ni Annie. Buti na lamang at laging andyan ang kanyang asawa na si Ogie.





“Hindi ko pa masyadong maigalaw ang mga muscles ko at dapat talaga dahan-dahan lahat.”





Patuloy na maingat si Annie sa kanyang pagkain at tuloy-tuloy din ang kanyang mga ehersisyo para maibalik ang dati niyang lakas.





The Regalizas - husband and wife, Annie and Ogie and their sons, Giorgio and Giovan - keeping their faith stronger. Source: Supplied





Sa ngayon, bagaman hindi na makikita ang anumang bakas ng pagkakasakit, tuloy pa rin ang pagpapatingin ni Annie sa doktor para masiguro ang kanyang kalusugan.





Para sa mga katulad nila na sinubok ng sakit o anumang hamon na pinagdadaanan, mahalaga ani Ogie at Annie na kumapit pa rin sa inyong paniniwala.





“Matapos ng pagkakasakit ko lalo talaga kaming kumapit sa Diyos lalo na para sa amin nakita namin kung paano niya ako himalang pinagaling," sabi ni Annie.





“Sa pagbabahagi namin ng aming kwento, sana makapagbigay kami ng pag-asa sa ibang tao na nawawala na ng pag-asa,” pagtatapos ni Ogie Regaliza.