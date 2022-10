'It’s perfectly okay not to be okay': Mga aral mula sa pandemya lalong nagpatatag sa isang single-mum na itaguyod ang kanyang anak

Natutunan ng single-mum na si Gillian Rasco mula sa mga hamon na kinaharap mula sa epekto ng pandemya na mga panahong nahihirapan “okay lang na hindi maging okay” at kung nakakaramdaman ng pagkapagod ay “dapat na magpahinga”.





Gamit niya ngayon ang katatagan ng loob sa patuloy na pagtataguyod sa kanyang apat-na-taong gulang na anak na si Lily.











Advertisement

Pakinggan ang podcast





LISTEN TO 'It’s okay not to be okay': Lessons from the pandemic that made this single mum stronger SBS Filipino 21/11/2021 22:01 Play











Highlight





Mga aral mula sa mga hamon ng pandemya lalong nagpalakas sa single-mum na si Gillian Rasco.

Handa siyang ituloy ang 'bagong normal' na pamumuhay kahit pa andy'n pa rin ang Covid virus.

Tiwala siya na magiging maayos na ang lahat lalo pa't pumalo na sa 85.1 porsyento ang ganap na bakunado sa buong Australia; 91.8 porsyento sa NSW.







“I have discovered my potentials for her. Before the pandemic you don’t have to worry about anything when you go out ‘coz there’s no virus. But now you have to Source: Supplied by Gillian Rasco



Mga natutunang aral

Sa muling pagbubukas ng ekonomiya at sa pagbangon mula sa hamon ng pandemya, mahalaga para sa taga-South Sydney na si Gillian Rasco na naging mas malakas matapos ng mga hamong kinaharap.





“I don’t have literally anyone especially during the pandemic, so I have learned to be stronger for my daughter – emotionally, physically and spiritually,” ani Gillian.





Bagamang naging “very stressful” ang sitwasyon para sa single-mum nang pumutok ang pandemya, masayang nalampasan nito ang lahat.





Malaking hamon ang mga panahon na hindi maaaring lumabas dahil bilang isang ina gusto sana ni Gillian na laging madala sa parke ang kanyang anak at makapaglaro kasama ng ibang bata.





“Feeling ko hindi ko napapasaya ‘yung bata by not taking her out. Ang purpose ko as a mum, kailangang kong masiguro na safe siya sa loob ng bahay,” pahayag ng tubong-Tabaco City, Albay.





"Kailangan kong maghanap ng mga activity na pwedeng gawin sa loob ng bahay.”





Tulad ng maraming magulang, hindi naging madali ang mga nagdaang lockdown at restriksyon kaya laking pasalamat at tuwa ng nurse na halos bukas na ngayon ang lahat.





Tuloy ang 'new normal'

Matapos ng ilang buwan ng mga paghihigpit, malakas na ang loob ngayon ng single-mum na manunumbalik na sa normal ang lahat.





Bukod sa naniniwala si Gillian na kailangan pa ring ituloy ang pag-iingat para maiwasan ang coronavirus, malaking parte ng kumpiyansa ng aged-care nurse ay mula sa antas ng mga ganap na nabakunahan na sa Australia.





Sa tala nitong Nobyembre 20, pumalo na sa 85.1 porsyento ng mga edad 16 pataas ay ganap nang bakunado sa buong Australia; habang 91.5 porsyento ay naturukan na ng isang dosis ng bakuna kontra-COVID-19.





Higit na sa 95 porsyento ang fully vaccinated sa ACT; 91.8 porysento sa New South Wales, habang 89.2 porsyento sa Victoria.



Hindi na rin siya masyadong nangangamba na lumabas at mamasyal kasama ng kanyang anak.





Sa katunayan, ilang beses na niyang nadala sa mga pasyalan sa Sydney CBD ang kanyang anak na si Lily.





Single-mum and nurse Gillian took her 4-year old daughte'It was a perfect day to go out and enjoy it with my daughter. There's not a lot of people in the city.' Source: Supplied by Gillian Rasco





Mula nang alisin ang lockdown at magbukas ang mga pasyalan, naililibot na niya ang anak kasama na pagpunta sa Sea Life Aquarium at The Grounds sa Alexandria.







“Hindi naman masyadong matao kaya hindi ako masyadong worried. Hindi na ako masyadong anxious as long as we still maintain social distancing and we still wear facemasks.”





Umaasa din ang aged-care nurse na sa darating na 2022 ay makabiyahe sila ng anak sa Melbourne para mabisita ang kanyang kapatid doon. At sana sa susunod na Pasko 2022 sa Pilipinas nila ito ipagdiwang ng kanyang anak.





“Hopefully next year sa Pinas kami mag-Pasko dahil iba pa rin talaga ang Pasko doon.”





Sa pagpapatuloy ng buhay, mahalaga din aniya na kumapit sa iyong pananampalataya na magiging maayos din ang lahat.





BASAHIN DIN/PAKINGGAN