Mga hamon ng 'LDR' sa isang international student

Highlights May mga hamon na dala ang 'LDR' o long-distance relationship

Nasusukat ang relasyon kapag hindi na pisikal na nagsasama ang magkasintahan

Naging malaking hamon din ang COVID-19 pandemic sa mga naka- LDR

Kinuwento ng international student na si Shy sa love down under ang mga hamon ng kanyang naranasan mula sa isang long-distance relationship.





Habang naging mabuti naman ang apat na taon ng kanilang relasyon nang siya ay nasa Pilipinas pa, nagkaroon ito ng maraming problema nang manirahan na siya sa Australia.





Pagbahagi niya, lumabas ang maraming problema sa loob ng liman buwang pakikipag-LDR. kalaunan, nagdesisyon na lamang silang maghiwalay.





