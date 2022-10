Karagdagang isang linggong lockdown sa Melbourne

Highlights May limang dahilan lamang upang lumabas ng bahay para sa mga taga Metro Melbourne

Hindi pa aprubado ng pamahalaan ang mga panawagan na bigyan ng pinansyal na suporta ang mga manggagawa sa Victoria

Sa NSW, walang mga bagong kasong naitala, ngunit nanatiling alerto ang South coast ng estado matapos isang Melburnian ang bumisita sa lugar habang ito ay highly infectious

Sa nakaraang bente kwatro oras, nakapagtala ang Victoria ng tatlong panibagong local cases mula sa mahigit 57,000 tests at mahigit 23,000 naman ang nabakunahan.





Sa Regional Victoria naman ay inaasahang magtatapos ang lockdown mamayang gabi.











