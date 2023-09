Mga Patakaran sa Parke sa Australia: Ano ang Bawal at Hindi

Key Points Sa karamihan ng city parks, maliban sa mas malalaking espasyo tulad ng mga botanic gardens, nasa pangunahing responsibilidad ng mga city council.

Karaniwan nang may mga kondisyon na dapat sundan para sa pag-conduct ng komersyal na mga aktibidad sa mga park, kung saan kailangang kumuha ng pahintulot mula sa city council at magbayad ng fee.

Ang pangunahing prinsipyo sa pagtuturing sa mga park ay ang pagiging mapanuri sa mga pangangailangan ng ibang mga bisita at ng komunidad.

Mahilig puntahan ng mga Australians ang kani-kanilang city parks. Sa buong bansa umaabot sa humigit 50,000 ang lokal na parke.





Ang mga berdeng espasyong ito ay nagsisilbing mga daan para sa paglalakad ng aso, pagpapahinga, pag-unwinding, pag-eehersisyo, mga social gathering kasama ang mga kaibigan, piknik, barbecue, pagho-host ng mga kaganapan, at marami pang iba.





Si Sammi Dobinson na may dalawang anak at co-director ng Mamma Knows Melbourne , itoy isang website na nagbibigay ng mga rekomendasyon para sa free outings para sa mga bata at pamilya.





Pati siya ang mahilig mamasyal sa mga parke sa lungsod.





Kwento niya halos lahat ng parke ay magiging komportableng gawin ang mga activities ng bata at magulang, may mga maliliit na pagbabago lang sa mga mas malalaking espasyo.





Sinasabi niya, 'Gusto ng mga tao na magkaroon ng isang destinasyon na puntahan, mag-enjoy nang konti at maka-libre kahit papaano.'





"At madalas, ang mga park ang unang pinupuntahan kapag naglilipat sa isang bagong lugar, ang pinakamahusay na lugar para makahanap ng isang komunidad ng mga kaibigan at makakuha ng impormasyon tungkol sa lokal na lugar."



Ayon kay Joel Johnson, Manager para sa Greening at Leisure sa City of Sydney Council, ang Sydney ay may 400 pampublikong parke, na nagkakaiba ang sukat mula sa mga pocket park at mga suburban reserve hanggang sa mga hardin na itinala sa listahan ng mga yaman sa kultura.





"Mayroon tayong kolektibong responsibilidad para sa ilang mga park at bukas na espasyo, kaya't halimbawa, ang ilang mga lugar ay pinamamahalaan ng pamahalaang estado o mga kagubatan.





"Ngunit ang karamihan sa ating mga parke at bukas na espasyo ay pag-aari o pinamamahalaan ng lungsod bilang may-ari o manager ng crown reserve, o manager ng kagubatan."



Bagamat may mga pangunahing regulasyon tulad ng mga pagbabawal sa pag-camp at pagpasok ng mga sasakyan na ipinatutupad sa karamihang mga parke sa lungsod, mahalaga ring tandaan na bawat lugar ng lokal na pamahalaan ay may sariling mga tuntunin at regulasyon na ipinapatupad.





"Maaring may iba't-ibang isyu o pasilidad o mga pangyayari na nagaganap sa nasabing lugar ng lokal na pamahalaan. Kaya't napakahalaga na magtanong ka sa iyong lokal na konseho," sabi ni Johnson.



Minsan, iba't-ibang regulasyon ang ipinapatupad sa mga parke na matatagpuan sa parehong lugar ng lokal na pamahalaan.





" Sa aming 400 na parke [sa Lungsod ng Sydney] there mayroon lamang 50 kung saan maaari mong palayain ang iyong aso mula sa leash, ngunit itinukoy namin ang aming mga mas malalaking parke bilang off-leash, ngunit itinutukoy namin ang aming mga mas malalaking parke para sa off-leash , kaya't ibig sabihin nito, mahigit sa 50 porsiyento ng aming park area ay pwedeng puntahan ng mga asong hindi naka-leash."





Ipinaliwanag ni Dobinson, kahit sa mga off-leash na parke, mahalaga na panatilihin ang iyong aso sa leash kapag malapit sa playground.





"Isang bagay na minsan kong nakikita ay ang mga tao ay dadalhin ang kanilang mga aso sa playground at hindi lahat ng mga bata ay komportable sa mga aso... Kaya't mahalaga na laging mag-ingat."





Pagdating sa etiquette sa parke at playground, maraming aspeto ay simpleng usapin lamang ng kahusayan, sabi ni Dobinson."



"Ang mga bagay tulad ng pagdadala pauwi ng iyong kalat o paghahanap ng basurahan na magagamit, paglilinis pagkatapos gamitin ang lugar, at pagbabantay sa mga bata upang maglaro sa playground equipment na angkop sa kanilang edad o laki, para iwas sakuna. Bawal magsama ang malalaking bata sa maliliit gamit ang slide."





Kaparehong 'maging mapanuri sa iba' na pamamaraan ang inaasahan kapag pumipili ka ng lokal na parke para sa kaarawan ng iyong anak.





"Kailangan hindi sobra ang ingay, siguruhing hindi mo dala ang pinakamalaking boombox na meron ka, at panatilihing kontrolado pagdating sa mga bata, baklasin at bitbitin ang lahat ng streamers at mga kagamitan sa party (kung ikaw ay magdi-decorate)."



Para sa mga maliit na pagtitipon, ang mga barbecue area at iba pang mga lugar sa loob ng mga parke ay karaniwang ' first come, first served' basis.

Kinakailangan ba ng permit para sa isang event?

Para sa mga aktibidad na kasama ang malalaking crowd, tulad ng mga kasal at mga year end party maaaring kinakailangan ang isang booking o permiso. Ganun din ang nangyayari para sa mga aktibidad na may kalakip na aspetong komersyal, ayon kay Johnson mula sa Lungsod ng Sydney.



Mga kaganapan na karaniwang kinakailangang magkaruon ng pahintulot ay ang mga bagay na magkakaroon ng malalaking epekto sa parke o napakahalagang mga konsiyerto o pamilihan o komersyal na mga aktibidad kung saan ka nagbebenta ng mga bagay. Joel Johnson

Maaaring kinakailangang kumuha ng permit mula sa city council at sa ilang mga kaso ay magbayad ng mga propesyonal na trainer na nagsasagawa ng mga klase sa fitness o wellness sa mga parke.





Si Scott Hunt ang tagapagtatag at CEO ng Fitness Enhancement, isang negosyo sa personal training na nakaspecialize sa mga session ng outdoor fitness training sa tatlong estado.





Ipinaliwanag niya kung paano gumagana ang sistema ng permit sa Lungsod ng Brisbane:





"Kung ang iyong training ay para sa hindi hihigit sa 10 tao nang sabay-sabay, kailangan mo ang isang pahintulot, ngunit ito ay libre. At kung ikaw ay may isang grupo na higit sa 10 katao, tulad ng isang boot camp, kailangan mong magbayad para sa pahintulot."





Ang pangunahing dahilan ng regulasyon ng city council sa mga komersyal na aktibidad sa mga parke ay upang mapanatili ang mga pamantayan sa kalusugan at kaligtasan ng publiko.





"Ginagawa ito para matukoy kung tunay na kwalipikado ang mga trainer at maseguro ang kalitasan ng mga dumadalo ."





Gayunpaman, hindi isinasailalim ang mga kondisyong ito kung ang isang grupo ay nagtitipon upang mag-ehersisyo sa parke sa recreational na paraan.





"Kung kayo at ang iyong mga kaibigan, ang inyong grupo sa football o ang inyong mga kasamahan sa trabaho ay nag-eehersisyo sa isang parke para sa inyong sarili at ito ay hindi para sa kita, ito ay pinapahintulutan. Ito ang purpose ng aming mga parke, kaya kami nagbabayad ng buwis."



Binibigyang-diin ni Hunt na ang mga regulasyon sa parke ay madaling maunawaan para sa mga indibidwal at mga negosyante. Gayunpaman, sa mga pagkakataon ng anumang kawalan ng katiyakan, ang pag-adopt ng isang magalang at maalalahaning paraan ay palaging isang matalinong desisyon.



Sa katunayan, ang konseho ay karaniwang kumikilos batay sa mga reklamo. Kung nirerespeto mo ang patakaran ng komunidad, hindi ka magkakaroon ng problema. Scott Hunt

"Matuto kang rumespeto respeto, at maging considerate sa iba, dahil hindi mo pagmamay-ari ang parke, ito ay parke ng komunidad at kailangan mong alagaan ang kapaligiran na ito.".



Paggamit ng BBQ area sa inyong lokal na parke?

Ang mga alituntunin ng parke ay madaling sundin, gabay para maging maayos at ipakita ang kagandahang-loob. Narito ang mga dapat sundin na mga patakaran:





1. Unahin ang kaligtasan: Kung plano mong dalhin ang iyong sariling portable BBQ, mahalaga na unang tiyakin kung ito ay pinapayagan sa iyong lugar.









2. Panatilihin ang kalinisan: Bagaman naglilinis ang mga konseho ng mga BBQ plate ng regular, ito'y isang magalang na hakbang na iwan ang lugar na mas malinis pa kaysa sa iyong natagpuan, na isinasaalang-alang ang susunod na gagamit.









3. Magmalasakit sa iba: Karaniwang umiiral ang prinsipyong "first come, first-served" sa mga pampublikong lugar, ngunit karamihan ng mga parke ay nag-aalok ng maraming may lilim na lugar para sa piknik at mga hotplate, upang magkaroon ng sapat na pagkakataon para sa lahat.