Up close and personal: Vonne Patiag sa paggawa ng mga pelikula tungkol sa kasarian, kultura at lahi

Karamihan sa mga pelikula ng Sydney-based actor/writer/director/producer ay nagtatampok ng mga kuwento tungkol sa kultura at pagiging Pilipino.





"I want to present that people of colour are human; Any one can empathise with anyone, but particularly, I want to highlight the difference - the cultural festicity," bigay-diin niya tungkol sa kanyang pagnanais na gumawa ng mga pelikula na tungkol sa kasarian, pinagmulan at lahi.





Kasama sa kanyang mga nagawa ang serye sa telebisyon na S even Types of Ambiguity para sa Matchbox Pictures at Window . Kinomisyon siya ng Create NSW at SBS para sa maikling pelikula na 'TomGirl', isang pelikulang tumitingin sa kultura ng LGBTI+ at kulturang Filipino na " bakla" sa Blacktown.





Ang kanyang pinakabagong dokumentaryo na " Shading " ay unang ipapalabas sa Diverse Screens Parramatta nitong Huwebes, 21 Hunyo.