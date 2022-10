Isang malaki at masayang pamilya: Sama-sama sa Noche Buena ang nasa 40 pamilyang Pinoy sa Maddington, WA

"Isa kaming malaki at masayang pamilya dito. Nasa 40 na pamilya kami rito. Karamihan ng kapitbahay, sama-sama kaming nagno-Noche Buena for the past 6 years na," masayang pagbabahagi ni Analiza Carlos.





Dagdag niya na ginagawa nito ito dahil "this is home away from home, away from Philippines. Ito yung closest thing that we can keep the Filipino tradition and our sense of community."





Buhay ang pakiramdam ng isang pamayanan para sa maraming mga Pilipino, tulad ng nasa 40 pamilya na magkakapitbahay sa Maddington, WA.

Para sa kanila, ang kapitbahayan ay higit pa sa pagdiriwang ng Pasko, kundi sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay bilang magkakapitbahay.

Ang pagdiriwang ng Pasko na magkasama ay isang paraan lamang upang mapanatili ang mga tradisyong Pilipino.







Bandang alas-7 palang ng gabi ng Disyembre 24 ay nagsisimula na sa pagsasama-sama ang mga magkakapitbahay sa The Haven sa Maddington, 20-kilometro ang layo mula sa lungsod ng Perth, para salubungin ang araw ng Pasko.





"Taon-taon talaga mayroon kaming mga palaro, kasama ang mga classic na laro tulad ng Trip to Jerusalem para sa mga bata at meron din para sa mga matatanda," kwento ni Gng Carlos na siyang host para sa kanilang kasiyahan.





"Mula sa bahay, sa garahe, umaabot pa kami ng kalsada para sa mga palaro namin."





A lot of games for all family members to enjoy. Source: Supplied by Analiza Carlos





Dahil sama-samahan sa kanilang salu-salo para sa Noche Buena, isang malaking handaan ang laging mayroon sa mesa ng mga taga-The Haven.





Several of the padre de familias of the Filipino Haven group enjoying the games. Source: Supplied by Analiza Carlos





Bukod sa mga paboritong putaheng Pinoy, tulad ng chopseuy at shanghai, hindi mawawala ang lechon, na madalas ay ang mga ama ng tahanan ang nakatoka sa pagbili at paghahanda.





Inaabot ng madaling araw ang kanilang kasiyahan at maging sa mismong araw ng Pasko at tuloy pa rin sama-sama nilang pag-aalmusal.





Several of the members of the Filipino neighbourhood in The Haven, Maddingtong WA Source: Supplied by Fernie Vicente





Hindi natatapos sa Pasko at Bagong Taon ang pagiging isang komunidad at pagsasamahan ng mga Pilipinong ito sa Maddington, WA.





Sa marami pang kaganapan sila ay nagtutulungan na parang isang malaking pamilya.





"Iba yung feeling na para kang nakatira lang sa Pilipinas, na kapag minsan kapag nagkulang yung laman ng pantry mo, tatawag ka sa kapitbahay, at hihingi ka ng kamatis. Yung lalabas ka, may makakasalubong kang kapitbahay, magbabatian kayo, makakausap mo," ani ni Analiza Carlos.





Hangad ni Gng. Carlos na magpatuloy ang magandang samahan nilang magkakapitbahay at makapagdiwang pa ng sama-sama sa mga darating na taon.





