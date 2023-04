106-taong-gulang na tattoo artist ng Pilipinas, si Apo Whang-od, pinakamatandang cover star ng Vogue

Key Points Ang Filipina tattoo artist na si Apo Whang-Od ay inilarawan bilang 'huling mambabatok' mula sa tribo ng Kalinga sa kabundukan ng Cordillera ng Pilipinas.

Ang 106-taong-gulang na si Whang-Od ang pinakamatandang babae na naitampok ng Vogue, lumabas siya sa Vogue Philippines nitong Abril.

Si Whang-Od ay itinuturing na pinakahuling 'mambabatok', isang kasanayan ng pagta-tattoo na may isang libong taon nang ginagawa.

Pinili ng Vogue Philippines si Whang-Od, na kilala rin bilang Maria Oggay, para sa kanilang isyu noong Abril. Sa isang panayam sa CNN, sinabi ng editor-in-chief ng magazine na si Bea Valdes na "[N]aramdaman namin na kinakatawan niya ang mga mithiin kung ano ang maganda sa kulturang Pilipino".