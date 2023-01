Mary-go-round the world

Available in other languages

Mukhang ang lahat ay nasa tamang lugar para sa artistang si Mary Ann Van Der Horst simula ng lumipat sa Melbourne. Opisyal na kinokonsidera ang sarili bilang isang 'recording artist' pagkatapos maglabas ng 2 bagong kanta sa ilalim ng Alpha records, nasa ibabaw ng laro si Mary Ann.





Pagkatapos ng maikling paglabas sa X Factor Australia, sumikat si Mary Ann at naging isa sa mga most requested Pinoy artists sa mga kaganapan sa buong siyudad. Ang 15-minute fame sa sinasabing palabas sa telebisyon ay nagbigay daan din para sa maraming konsyerto sa buong mundo. Hindi mapigilan ni Mary Ann ang kasiyahan sa kanyang puso. “Very happy. I thought di ito mangyayari. Nagulat ako.. may gusto palang kumuha sa akin."











Pinagsasabay ang pagkanta at regular na trabaho sa isang pasilidad ng aged care, isang mapagmahal na asawa din si Mary Ann sa kanyang asawa.





Anim na taon na ang nakaraan nang walang takot na lumipat siya sa Australya upang makasama ang asawa. Walang ideya sa hinaharap, naalala ni Mary Ann ang unang sandali nang tumungtong ito sa paliparan ng Melbourne. "Excited ako kasi makikita ko yung husband ko. Marami akong iniisip na.. Ano kayang mangyayari sa akin. Mixed emotions."





Sa unang taon niya sa Australya, lumalabas tuwing gabi si Mary Ann kasama ang asawa upang pumunta sa mga pub at sumali sa mga open mic session sa pag-asang mapapansin ang kanyang talento.





Mary Ann Van Der Horst singing in one of her acoustic gigs. Source: Mary Ann Van Der Horst





Para kay Mary Ann, walang duda na masarap mamuhay sa Melbourne lalo pa't gusto nito ang isang mabagal na istilo ng pamumuhay. Gusto din niya ang malugod na pagtanggap at pagiging mabait ng mga Melbournian sa ibang mga kultura.





Inilarawan niya ang Melbourne bilang, "beautiful at mahirap.. Kasi pagwala kang pera sa Melbourne wala kang bahay. And you have to work hard to have money."





Hinding-hindi niya makakalimutan ang Melbourne dahil dito nagbago ang kanyang buhay. "Melbourne is my place pala. Na-appreciate nila ang talent ko dito sa Melbourne. And yung work masaya ako, marami akong na meet na people. Great opportunities here."





Pagkatapos ng matagumpay na paglabas ng 2 singles na 'kahit kailan at 'magmamahal, masasaktan', tutungo siya sa California upang magpakita sa isang birthday party at agad na lilipad sa Europe sa Nobyembre upang gumanap sa kanyang mga naka-iskedyul na paglilibot.





Nakatakdang bisitahin ng mang-aawit ang Milan at Florence Italy, Spain, Sweden, Denmark, Switzerland at maaaring pupunta din ng UK.











