Ang pagtigil sa domestikong karahasan ang magpapatibay na isa kang tunay na lalake

Ang ‘Break the Silence Youth Showcase’ ay isang kampanya ng ‘White Ribbon’ at taunang kaganapan na nakatuon sa pagsasalita tungkol sa domestikong karahasan at pagtrato ng pantay sa mga kababaihan.





Sa ika-apat na taon, higit sa walumpung kabataan ang nakilahok sa isang ‘showcase’ na naglalayong itaguyod ang paggalang sa mga kababaihan.





Ayon kay G. Asfour ang pakikilahok ng mga kabataan ay mahalaga para tuldukan ang krimeng ito. Dahil ang domestikong karahasan ay nagsisimula sa tahanan, ang pagtigil sa problemang ito ay nagsisimula rin sa tahanan. Dapat na turuan ang mga bata ng maaga na ang domestikong karahasan ay hindi katanggap-tanggap.





“I think by teaching it to young people, it will only help eliminate domestic violence in the future generation which is a good aim to have,” ayon kay G. Asfour.





Sarah Abouloukme and sons Zinedine and Zaid support equality for women Source: City of Canterbury Bankstown Media





Ang Mayor na nanirahan sa siyudad ng Bankstown buong buhay niya ay nagbigay-diin na ang domestikong karahasan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pang-aabuso. Ito ay kinapapalooban din ng sikolohikal, emosyonal at pinansyal na pang-aabuso pati na intimidasyon, pagbabanta at ‘social isolation.’





Nanawagan si G. Asfour na ang bawat lalake ay may tungkulin na magsalita at tigilan ang domestikong karahasan kung nasaksihan nila ito. Ang posibleng epekto nito ay pagpapahiya o pagdulot ng ‘shame’ sa gumagawa nito na maaaring humantong sa pagtigil nito sa paggawa ng domestikong karahasan.





“I think it’s important for children and women, the victims of domestic violence, that they know they have someone to turn to, that they know the police and community organizations are specializing in making sure they are protected, that they have someone to go to.