Ang pagtigil ng domestikong karahasan ay nagsisimula sa tahanan

Si David ay nagtanghal kasama ng kanyang ama na si Noe sa ‘Break the Silence Youth Showcase’ ngayong taon.





Naging espesyal na karanasan ito sa mag-ama dahil unang pagkakataon ito na kumanta sila ng orihinal na awitin sa harapan ng mga interesadong tagapanuod.





Ang binatang ito na kumukuha ng ‘art degree’ sa Western Sydney University ay tinitingnan ang kanyang ama na isang mabuting ehemplo.





“Nakikita ko sa kanya na nirerespeto niya ang nanay ko at lahat ng tao sa buhay niya. Siya ‘yung talagang ‘ultimate role model’ ko kasi nandiyan siya palagi para sa amin, hindi niya kami iniiwanan,” sinabi ni David hinggil sa kanyang ama.





Ibinahagi ni David na hindi kailanman natakot ang kanyang ama na ipakita ang emosyon nito. Pinaniniwalaan niyang karekter ito ng kanyang ama na bihira ng makita sa ngayon kaya lalo pa siyang humanga kay Noe.





“Proud ako sa kanya na ganoon siya kasi ‘rare’ na ngayon makita iyon kasi minsan mayroong ibang lalake, may ‘mentality’ na kailangang maging ‘macho’ sila para makakuha sila ng respeto sa ibang tao pero ang papa ko hindi siya natatakot na, hindi niya kailangang itago ang totoong ‘emotions’ niya,” dagdag ni David.





Si Noe na naging mabuting ehemplo sa kanyang anak na si David, ay lumaki sa kanyang tiyahin at tiyuhin na dinisiplina siya na igalang ang mga kababaihan at matatanda.





Ayon sa kanya, ang mga kalalakihan ay dapat na tratuhin ang mga kababaihan na parang sila ang pinakamahalaga at natatanging tao sa mundo.





“Mahilig lang ako sa ‘medieval times,’ sa mga ‘knights in shining armour,’ ano sila, iyong ‘chivalry attitude,’ iyong sabi nila masyadong ‘machismo,’ ‘macho look’ sobrang lalake pero pagdating sa babae, inaalalayan,” ayon kay Noe ng siya ay tanungin kung saan nanggaling ang kanyang pananaw sa paraan ng pagtrato sa mga kababaihan.





Makikita sa mag-ama ang kahalagahan ng papel ng magulang sa pagturo sa bata ng wastong paraan ng pag-alaga sa mga kababaihan.





Si David ay walang-hanggang nagpapasalamat sa kanyang ama na si Noe habang si Noe ay walang-hanggang ipinagmamalaki ang kanyang anak.





“I’d like to thank my dad for being there, first and foremost, and for being such a loving and caring father towards me and my mum. Thank you. Thank you for everything and for bringing me into this world,” mensahe ni David sa kanyang ama.





“Wala akong gustong baguhin sa anak ko, ‘just stay as you are’. I’m very proud of you. I’m the luckiest father in the world,” pahayag ni Noe sa kanyang anak.