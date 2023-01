‘Virtual home tour’ diskarte ng singer sa pag-launch ng kanyang awit

HIghlights Ni-launch ng isang singer ang kanyang bagong single sa iba’t-ibang bahagi ng kanyang bahay

Ang awit na ‘worth’ ay tungkol sa self-value ng isang tao

Naging hamon kay Benjamin Trillado ang pag-amin na siya ay gay sa harap ng kanyang pamilya

Hindi lamang umaapaw sa talent, madiskarte din ang singer at songwriter na si Benjamin Trillado dahil sa kabila ng stage 3 lockdown sa Victoria ay natuloy pa rin ang kanyang palabas sa pamamgitan ng isang virtual home tour.





“I decided since we can’t go out and I can’t actually play normal shows that I would just do one at home so I decided to do it in different parts of my house instead of different cities.”























Kakaiba ang diskarte niya dahil kakanta siya sa iba't-ibang bahagi ng kanyang bahay sa bawat livestream.





Matapos mag-perform sa kwarto nitong Biyernes, mapapanood ang kanyang livestream sa 24 July sa banyo at 31 July sa kusina sa kanyang instagram account.





