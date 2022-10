Highlights Mas maraming mga kasintahin ang nag-li-live in muna bago magpakasal

Ilan sa kanila ay nag-li-live in para sa mga praktikal na dahilan

Hindi madali ang may ka-live in

Ang pakikipag-live in bago ikasal ay may stigma pa rin sa kulturang Pinoy. Ngunit ito ay mas nagiging karaniwang kasanayan para sa maraming mga Pilipino na naninirahan sa Australia dahil sa mga personal na dahilan.

















