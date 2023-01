Sino si Scott Morrison? Kilalanin ang bagong Punong Ministro ng Australya

Matapos ang napakaraming kaganapan noong nakaraang linggo, nanalo sa botohan ng Liberal leadership ang Federal Treasurer ng Australya na si Scott Morrison laban kay Peter Dutton, dahilan upang siya ang maging ika-30 punong ministro ng bansa.





Batid ng karamihan na si Mr Morrison-na nagsilbi bilang treasurer mula pa noong 2015- ay nanalo sa liderato ng pamumuno na nagtala ng 45-40 na boto, kasabay ng mosyon na magkaroon ng spill na nagtala din ng 45-40 na boto.





Siya ang lumitaw na potensyal na kandidato matapos ideklara ni Peter Dutton ang kanyang intensyon na hamunin ang pamumuno ni Turnbull noong Martes.





Australian Treasurer Scott Morrison arrives Parliament House in Canberra, Friday, August 24, 2018. Source: AAP





Ngunit tiniyak niya sa mga reporter noong Miyerkules na wala siyang interes sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno.





“The prime minister has my full and total support, and I want to put to rest any suggestion I've made an approach,” sabi niya.





“It's all the usual nonsense and the PM knows exactly where I stand, the Australian people always know where I stand.”





Source: AAP











Sino si Scott Morrison?

Si Scott Morrison-o kilala din bilang "ScoMo"- ay lumaki sa Sydney beachside suburb ng Bronte. Ang kanyang ama ay isang police commander at konseho sa lokal na gobyerno.





Siya ay panandaliang nagkaroon ng karera bilang batang aktor, at lumabas din siya sa ilang mga TV ads.





Pagkatapos niya mag-high school, nakamit din niya ang honours degree sa applied economic geography sa University of New South Wales.





Si Mr Morrison, 50, ay ikinasal sa kanyang childhood sweetheart na si Jenny noong siya ay 21 taong gulang at nagkaroon sila ng dalawang anak.





Siya ay isang debotong Kristiyano na sumasamba sa isang Hillsong-style pentecostal church sa Sydney.





Scott Morrison with his family in July 2016. Source: AAP





Naitalaga siya sa iba't-ibang posisyon sa konseho na nagtataguyod sa industriya ng turismo ng Australya at naging managing director ng Tourism Australia mula 2004 hanggang 2006.





Naging state director siya ng NSW Liberal Party sa loob ng apat na taon at pumasok sa pulitika noong 2007, at napanalunan ang pwesto sa Cook sa southern suburbs sa Sydney, na hawak niya noon pa man.





Sa anong mga isyu siya nakilala?

Sa kanyang unang talumpati, binanggit ni Mr Morrison na "ipinagmamalaki" niya ang national apology ni Kevin Rudd sa Indigenious Australians na nasaksihan sa parliamento isang araw bago maganap ito,





Nanawagan din siya para sa humanitarian aid sa Africa, at nabanggit niya ang U2 frontman at aktibista na si Bono.





"The African tragedy is driven by war, poverty, disease, famine, corruption, injustice and an evil that is robbing generations of Africans, our fellow human beings, of their future," sabi niya.





"Paul Hewson, better known as Bono, said: There is a continent - Africa - being consumed by flames ... when the history books are written, our age will be remembered for ... what we did -or did not do to put the fire out'."





Ang talumpati ay nakatuon sa kanyang "miracle child" na si Abbey Rose (na nabuo sa pamamagitan ng IVF)" na umaasa na magkakaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang henerasyon.





Scott Morrison delivers his maiden speech at Parliament House in February 2008. Source: AAP





Sa kanyang paninilbihan sa parliamento ng mahigit isang dekada, humawak siya ng tatlong senior federal portfolio.





Higit siyang nakilala bilang ministro para sa immigration and border protection noong 2013 sa pamamagitan ng paglulunsad ng "stop the boats" (Operation Sovereign Borders) upang mabawasan ang imigrasyon at problema sa pagpupuslit ng mga tao sa Australya.





Naibunyag noong 2018, na hiniling ni Mr Morrison ang ASIO na ipagpaliban ang mga security checks sa mga asylum seekers para hindi nila maabutan ang deadline sa pagkuha ng permanent protection visa.





Ipinagtanggol siya ni Mr Turnbull sa kabila ng pagkalit ng publiko.





"We make no apologies for sending the clearest message to the people smugglers and to their would-be customers: 'If you think you can come to Australia on a people smuggler's boat, you're wrong. You won't. You won't get here, you will not become a permanent resident'," sabi ni Mr Turnbull.





Naging ministro siya ng Social Services sa loob ng siyam na buwan bago pa ito maitalagang treasurer noong Setyembre 2015.





Ano ang mga nagawa niya bilang treasurer?

Sa isang panayam sa Fairfax noong 2016, sinabi niya na minsan niyang hinagad na magkaroon ng pwesto sa Defence at hindi niya kailanman inasam na maging treasurer. Ang longest-serving treasurer na si Peter Costello, ang kanyang mentor.





Bilang treausurer itinaguyod ni Mr Morrison ang economic theory of growing overall wealth para malutas ang financial shortfalls.





"You've got to make the pie bigger. If the pie is bigger, everyone is getting more, and regardless of what their share is, except for Western Australia,” he said when announcing the last budget.





“Over the next four years, the GST pool is going to grow by $6.5 billion specifically because of the decisions we have taken as a government."





Sa mga naunag buwan ngayong taon, hiniling niya sa mga Australyano na magtiwala sa Koalisyon, at sinabing mas importante sa lahat ang matatag na ekonomiya.





"The Australian economy is now pulling out of one of the toughest periods we have faced in generations ... our national economy is strengthening, but it is also true that the benefits are yet to reach everyone. And this will take more time."





“That is why it is important to stick to our plan ... We are close to our destination, and we must stick to the plan."





Nakatakda ang isang pedral na halalan sa susunod na siyam na buwan.