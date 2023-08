Référendum sur la Voix aborigène: pour quoi faire ?

Le gouvernement fédéral va appeler les électeurs à choisir de modifier ou pas la Constitution pour y reconnaître les peuples indigènes à travers la création d’un corps représentatif baptisé “Voix aborigène au Parlement”.





La “Voix” rassemblerait un groupe élu amené à conseiller le gouvernement sur les problématiques et les législations affectant les peuples des Premières nations.





Evan Ekin-Smyth, porte parole de la Commission électorale australienne, une entité indépendante supervisant le bon déroulement des élections, nous donne la définition du référendum tel que prévu par la constitution australienne.





“Un référendum est un vote national sur un sujet spécifique visant à modifier ou pas la Constitution".



La seule manière de modifier la Constitution est à travers un vote populaire. Le Parlement n'a pas le pouvoir de le faire. Evan Ekin-Smyth

La Constitution, c’est un peu le mode d’emploi du gouvernement fédéral. Il établit comment le gouvernement fédéral, les Etats fédérés et le peuple interagissent, et précise les compétences et les champs sur lesquels les parlements des Etats et le Parlement fédéral peuvent légiférer.





Dans le cadre du référendum à venir, les électeurs seront amenés à répondre OUI ou NON à la question suivante:







“Souhaitez vous modifier la constitution pour qu’elle reconnaisse les Premiers peuples d’Australie en établissant une Voix aborigène ?”



A supporter is seen with the Aboriginal flag painted on her face in support of the vote hold placards during a Yes 23 community event in support of an Indigenous Voice to Parliament, in Sydney, Sunday, July 2, 2023. (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE Mais en Australie, pour qu’un référendum soit approuvé, il doit recueillir une double majorité. C’est ce que rappelle Evan Ekyn Smith.





“Pour qu'un référendum soit approuvé, il doit obtenir une majorité de "oui" au niveau national, et une majorité de "oui" dans la majorité des Etats. Donc, au moins 4 Etats australiens sur six doivent voter "oui".





“Les habitants des Territoires du Nord et de la capitale australienne votent également comme tous les citoyens australiens. Mais leur vote n'est comptabilisé qu'au niveau national. Donc ces votes issus des Territoires sont très importants pour le total de la majorité nationale".





La Voix aborigène qui est proposée serait une commission composée de représentants des peuples indigènes, paritaire entre hommes et femmes, et choisies par les communautés des Premières nations. Son but serait de conseiller le gouvernement dans l’élaboration de lois les concernant.





Elle n’aura en revanche pas le pouvoir de légiférer elle meme, pas de droit de veto ni du budget propre. Le fonctionnement du Parlement restera le même.





Le professeur Megan Davis, de la communauté Cobble Cobble, et dirige la chaire de droit consitutionnel de l’Université de droit consitutionnel. Elle a également fait partie du panel d’experts sur la reconnaissance des aborigènes dans la constitution, qui a élaboré cette proposition de Voix au Parlement.





Et rappelle que de nombreux autres pays ont adopté des modèles similaires, avec succès.







“C'est une réforme très courante qui a été adoptée dans de nombreux pays démocratiques à travers le monde pour s'assurer que les voix des peuples indigènes sont entendues quand les gouvernements adoptent des lois ou des politiques qui les concernent".



L'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas parvenus à réduire les inégalités en Australie, c'est parce que le gouvernement consulte très rarement les communautés quand ils élaborent des lois et des politiques les concernant. Professor Megan Davis

Au sein des communautés indigènes d’Australie, les opinions politiques sont très variées, et certains s’opposent à cette proposition de Voix aborigènes, parmi lesquelles des personnalités politiques de premier plan.





C’est le cas par exemple de la sénatrice du Territoire du Nord Jacinta Price et de l’ancien travailliste Warren Mundine, qui font campagne pour le Non. Ils estiment que cette Voix au Parlement ne permettra pas de résoudre les inégalités affectant les communautés indigènes.





A l’approche du référendum, les partisans du oui et du non à la Voix aborigène vont présenter leurs arguments aux électeurs.





Country Liberal Party Senator Jacinta Nampijinpa Price walks with a young Indigenous woman wearing an Australian flag ahead of a press conference at Parliament House in Canberra, Wednesday, March 22, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE Evan Ekyn Smith rappelle que la commission électorale est en train de mettre sur pied une campagne d’information auprès des 17 millions d’electeurs inscrits en Australie.







“Nous aurons des milliers de bureaux de vote ouverts à travers tout le pays le jour du référendum.





“Il y aura aussi de bureaux de vote anticipés dans les semaines précédant le jour du scrutin, donc si vous ne pouvez pas voter le jour J, vous pourrez aller dans l'un de ces bureaux en avance. Nous allons également permettre le vote de ceux se trouvant à l'étranger, déployer des bureaux de vote mobiles dans les zones isolées, et il sera possible de voter par voie postale, ou par téléphone pour les personnes aveugles.”



Sur un plan plus pratique, pour le prochain référendum, il suffira pour voter d’écrire OUI ou NON en anglais sur le bulletin de vote.





Mais des informations seront mises à disposition des électeurs dans de nombreuses langues, c’est ce que rappelle Pat Callanan, de la commission électorale australienne.







"Nous aurons de la documentation traduite dans plus de 30 langues, disponible sur notre site web mais aussi par téléphone, où vous pourrez être mis en relation avec un interprête."





Si vous êtes inscrit sur les listes électorales, vous n’aurez pas seulement la possibilité de voter dans le cadre de ce référendum, vous en aurez l’obligation, puisque le vote en Australie est en effet obligatoire.





“Il vous suffit d'être un citoyen australien, mais nous encourageons les gens qui ont déménagé, ou qui ne sont pas sûrs d'être inscrits sur les listes électorales, de vérifier leur statut sur aec.gov.au et que leurs informations sont bien à jour.”





Mr Ekin Smyth pense pour sa part qu’il est important de prendre part aux débats en cours et de s'informer sur le sujet.







“Prenez le temps de réfléchir au sujet. C'est ce qui fait qu'un référendum est différent. Il ne suffit pas de voter pour un candidat que vous voulez élire, mais de prendre position sur un sujet précis".



Renseignez-vous prudemment, demandez-vous si vous comptez voter "oui" ou "non" et assurez-vous d'arriver au bureau de vote informé. Evan Ekin-Smyth