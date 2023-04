Comment sont célébrés le Ramadan et l'Aïd en Australie ?

Points clés Le Ramadan est le mois le plus sacré de l'islam au cours duquel les musulmans adultes en bonne santé jeûnent de l'aube au crépuscule.

L'Aïd el-Fitr est une célébration de trois jours marquant la fin du mois sacré du jeûne.

Les Australiens musulmans apportent leurs pratiques culturelles distinctives à la célébration de l'Aïd.

Sur les 1,97 milliard de musulmans dans le monde, 813.000 vivent en Australie.





Dans un pays aussi multiculturel, il serait difficile de trouver quelqu'un qui n'a jamais rencontré, noué des liens d'amitié ou travaillé avec des personnes d'une foi ou d'une culture différentes.





Comprendre et apprécier la religion et la culture des uns et des autres est un aspect fondamental d'une société multiculturelle cohésive.





Les musulmans d'Australie et du monde entier entreprennent le Ramadan, un voyage d'un mois de culte et de jeûne.



The Islamic Hijri calendar, is based on the cycles of the moon around the Earth. Credit: Pixabay

Alors, qu'est-ce que le Ramadan ?

Le Ramadan est le neuvième mois du calendrier lunaire islamique au cours duquel les musulmans adultes en bonne santé sont tenus de jeûner de l'aube au crépuscule. La professeure agrégée Zuleyha Keskin est directrice adjointe du Centre d'études et de civilisations islamiques de l'université Charles Stuart de Melbourne.





Selon elle, les musulmans sont soumis à de nombreux processus d'apprentissage ou de développement et à la discipline pendant le mois de Ramadan.



Le Ramadan est considéré comme le mois le plus sacré de l'année pour les musulmans, ce qui en fait un mois très spécial. Professeure associée Zuleyha Keskin, directrice associée du Centre d'études et de civilisations islamiques de l'université Charles Stuart de Melbourne.

Le calendrier islamique, également connu sous le nom de calendrier hégirien, est basé sur les cycles de la lune autour de la Terre. Comme elle est 10 à 12 jours plus courte que l'année solaire, les dates des fêtes islamiques varient chaque année.





Cette année, le mois sacré du Ramadan tombe entre le 22 mars et le 20 avril.



A meal with loved ones during Ramadan. Source: iStockphoto / PeopleImages/Getty Images/iStockphoto

Pourquoi les musulmans sont-ils tenus de jeûner ?

Le jeûne (Sawm en arabe) est l'un des cinq piliers de l'islam, avec la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le Hajj ou pèlerinage.





Pendant le jeûne en particulier, les musulmans sont tenus de s'abstenir de fumer, d'avoir des relations sexuelles, d'exprimer leur colère, de se disputer et de commettre des actes immoraux.





En outre, des pratiques de culte supplémentaires, telles que les prières, la lecture et la compréhension du Coran et les œuvres caritatives, sont encouragées. De nombreux musulmans fréquentent également les mosquées après avoir rompu leur jeûne ou leur iftar.





La professeure Karima Laachir, directrice du Centre d'études arabes et islamiques de l'Université nationale australienne, explique que le Ramadan ne se limite pas à s'abstenir de manger ou de boire.





« C'est très important, c'est un mois de spiritualité, un mois consacré à renouer avec sa foi, avec Dieu », explique le professeur Laachir.



C'est un mois au cours duquel nous réapprenons à être des êtres humains compatissants, à comprendre les besoins des personnes pauvres, qui n'ont pas les moyens de manger et à renouer des liens avec le monde qui nous entoure. Professeure Karima Laachir, Centre d'études arabes et islamiques, ANU

En plus d'être une forme de prière et un devoir religieux, le professeur Laachir note que le jeûne présente également des avantages pour la santé.





« Physiquement, c'est très sain car il régule le métabolisme de l'organisme, il purifie l'organisme de toute toxicité. Il s'est donc avéré que c'est un processus très sain et nous connaissons (...) le jeûne intermittent et son importance pour le corps. »



Les musulmans adultes en bonne santé sont tenus de jeûner de l'aube au crépuscule pendant le Ramadan. Source: Moment RF / Jasmin Merdan/Getty Images

Qu'est-ce que l'Aïd ?

Après que les musulmans aient passé un mois entier de jeûne, vient l'Aïd.





L'Aïd est un mot arabe qui signifie « festival » ou « fête » et il existe deux principaux Aïds dans le calendrier islamique : l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha. L'Aïd al-Fitr, également appelé « petit Aïd », est une célébration de trois jours qui marque la fin du mois de Ramadan ou de jeûne.



L'Aïd el-Fitr est l'occasion de célébrer ce que l'on a accompli pendant le mois de Ramadan. Dr Zuleyha Keskin, Centre d'études et de civilisation islamiques, Université Charles Stuart

À l'occasion de l'Aïd, les musulmans sont également tenus de faire une œuvre de charité, connue sous le nom de Zakat al-Fitr, afin que les pauvres puissent également célébrer l'Aïd.





Selon le professeur Laachir, l'Aïd el-Fitr est une célébration de « solidarité et de pardon », car elle rajeunit l'esprit communautaire et encourage les musulmans à demander pardon.





De plus, c'est une excellente occasion pour les enfants de s'amuser, de se faire de nouveaux amis et de se familiariser avec la culture.



In most Islamic countries, Eid al-Fitr is a public holiday. Source: iStockphoto / Drazen Zigic/Getty Images/iStockphoto L'achat de nouveaux vêtements, en particulier pour les enfants, le nettoyage de la maison et la préparation de sucreries et de plats spéciaux font partie intégrante des préparatifs de l'Aïd.





Cette année, l'Aïd el-Fitr tombera le 21 ou le 22 avril, selon l'observation de la lune. Dans la plupart des pays islamiques, l'Aïd el-Fitr est un jour férié.





Quant à l'Aïd al-Adha, également connu sous le nom d' « Aïd du Sacrifice » ou « Grand Aïd », il intervient après le pèlerinage annuel du Hajj et célèbre la volonté d'Abraham d'obéir au commandement de Dieu de sacrifier son fils Ismaël.



Les membres de la communauté musulmane célèbrent l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan par une prière à la mosquée de Lakemba à Sydney. Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

Comment les Australiens musulmans fêtent-ils l'Aïd ?

Les célébrations de l'Aïd el-Fitr commencent par des prières spéciales le matin du premier jour du 10e mois du calendrier islamique.





Des prières communautaires ont lieu dans les mosquées et les centres communautaires locaux où les gens se saluent par « l'Aïd Moubarak », qui signifie « Joyeux Aïd ».





Les familles et les amis se rendent également visite et les rassemblements communautaires sont fréquents pendant l'Aïd.





« Il s'agit essentiellement d'une fête familiale collective au cours de laquelle tout le monde rend visite à tout le monde et où les trois jours de célébration de l'Aïd el-Fitr proposent des banquets, des plats, des gâteaux et des plats spéciaux », ajoute le professeur Laachir.





Cependant, les Australiens musulmans viennent de nombreux pays ayant des pratiques culturelles distinctes et les célébrations varient.



Une foule nombreuse a envahi la mosquée de Lakemba et bordé les rues pour marquer la fin du mois sacré du Ramadan à Sydney. Source: AAP / JANE DEMPSTER/AAPIMAGE Ali Awan est un Australien d'origine pakistanaise qui est particulièrement occupé chaque année pendant l'Aïd el-Fitr. Il organise l'un des plus grands festivals multiculturels de l'Aïd en Australie.





Il affirme qu'il existe d' « énormes » différences culturelles entre les musulmans d'origines différentes. Son travail en tant que président du festival multiculturel australien de l'Aïd consiste à les réunir tous en un seul endroit.





« Certaines personnes cuisinent des plats différents et portent des robes différentes le jour de l'Aïd. Et puis, lorsqu'il s'agit de célébrer, cela peut prendre la forme de certaines activités, de certaines performances, d'explorations, etc. », explique M. Awan.



Pendant la fête de l'Aïd, nous essayons de réunir toutes les différentes performances, les différentes cultures en un seul endroit, et c'est ce qui fait la beauté de l'Australie. Ali Awan, festival multiculturel australien de l'Aïd

Le professeur Laachir est d'accord, affirmant que les célébrations de l'Aïd en Australie sont beaucoup plus diversifiées et plus puissantes que dans de nombreux pays islamiques.