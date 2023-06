Η τετραήμερη εργασία ωφελεί το περιβάλλον

Το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας έχει εφαρμοστεί, πιλοτικά, σε ορισμένες χώρες - χώρες όπως - η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και η Ισλανδία. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά τόσο για την παραγωγικότητα όσο και την ευεξία των εργαζομένων. Η παραγωγικότητα μάλιστα αυξήθηκε.





Ωστόσο, η τετραήμερη εργασία φαίνεται ότι ωφελεί και το περιβάλλον.





Αρκετές έρευνες κάνουν μάλιστα λόγο ακόμα και για περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle.





Η Τζούλιετ Σορ, οικονομολόγος και καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Boston College πραγματοποίησε έρευνα η οποία επιβεβαίωσε ότι υπάρχει μιά σαφής σχέση μεταξύ κλιματικού αποτυπώματος και ωρών εργασίας, τουλάχιστον σε χώρες με υψηλά εισοδήματα.



«Διαπιστώσαμε ότι χώρες με πολλές ώρες εργασίας έχουν υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2, ενώ χώρες με λιγότερες ώρες εργασίας έχουν χαμηλότερες εκπομπές», είπε η κ. Σορ.





Σύμφωνα με τη μελέτη, η μείωση των ωρών εργασίας κατά μία ημέρα θα μπορούσε:





1) να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας στο χώρο εργασίας,





2) να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις μετακινήσεις, προάγοντας έτσι κίνητρα για έναν βιώσιμο τρόπο ζωής.



READ MORE Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η απάντηση στα ενεργειακά προβλήματα και τις υψηλές τιμές

Αυστραλία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας





Ο πρωθυπουργός Ανθονι Αλμπανίζι υποστήριξε ότι η Αυστραλία θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις ανανεώσιμες πήγές στην παγκόσμια σκηνή.





Στην διάρκεια της ομιλίας του στην σύνοδο της Επιτροπής για την Οικονομική Ανάπτυξη της Αυστραλίας στην Καμπέρα, ο κ. Αλμπανίζι επικεντρώθηκε στις ευκαιρίες που έχει η Αυστραλία να αναδειχθεί ως μιά υπερδύναμη στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης προσφέροντας πράσινες λύσεις στον τομέα της ενέργειας.





O κ. Αλμπανίζι είπε ότι η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια προσφέρει ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη που δεν θα πρέπει να χάσει η Αυστραλία.



"Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βοηθούν το περιβάλλον." είπε και συνέχισε "Σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς για τα νοικοκυριά και χαμηλότερο κόστος εισροών για τις επιχειρήσεις. Παρουσιάζει επίσης μια καθοριστική ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη: την ευκαιρία για την Αυστραλία να είναι μια υπερδύναμη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η διασφάλιση της ενεργειακής μας ασφάλειας ενισχύει την οικονομική μας κυριαρχία. Μας δίνει την ευκαιρία να τροφοδοτήσουμε τις οικονομίες της περιοχής μας με πράσινη ενέργεια, ενισχύοντας τις εμπορικές μας συνεργασίες":





"Renewable energy helps the environment. It means lower bills for households and lower input costs for business. It also presents a defining opportunity for economic growth: the chance for Australia to be a renewable energy superpower. Guaranteeing our energy security reinforces our economic sovereignty. It gives us the opportunity to supply the economies of our region with green energy, strengthening our trade partnerships."