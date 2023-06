Ραγδαίες εξελίξεις στη Ρωσία: εξέγερση κατά Πούτιν ενθαρρύνει ο επικεφαλής των μισθοφόρων της Wagner

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Πριγκόζιν στην οποία κατηγορεί τον ρωσικό στρατό για βομβαρδισμό στρατοπέδων της Βάγκνερ και τον θάνατο – όπως είπε – πολλών μαχητών της Βάγκνερ ενώ ορκίστηκε εκδίκηση.





Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε ότι προέβει σε βομβαρδισμό στρατοπέδων των Βάγκνερ.





Υπενθυμίζεται ότι η Βάγκνερ ήταν σημαντικός σύμμαχος και στρατηγικός παίχτης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία μετά την εισβολή.





Ο Πριγκόζιν, ιδρυτής της Βάγκνερ, ανακοίνωσε ότι τα στρατεύματά του έχουν περάσει τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα και έχουν μπεί στην ρωσική περιοχή Ρόστοφ και ότι είναι έτοιμα να καταστρέψουν οποιονδήποτε βρεθεί στον δρόμο τους. Είπε ακόμη ότι έχει υπο τις διαταγές του 25 χιλιάδες ένοπλους.



READ MORE Η Αυστραλία κατηγορεί την Ρωσία για κυβερνοεπιθέσεις

Ανάμεσα στο οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε είναι και μήνυμα για κινητοποίηση όλων όσοι θέλουν να πάρουν εκδίκηση εναντίον του ρωσικού στρατού.





Το Κρεμλίνο κατηγορεί τον Πριγκόζιν για για διέγερση ένοπλης εξέγερσης, απόπειρα πραξικοπήματος και υποκίνησης εμφυλίου πολέμου.





Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB άνοιξε ποινικό φάκελο εναντίον του κ. Prigozhin, καλώντας τις δυνάμεις της Wagner να αγνοήσουν τις εντολές του και να τον συλλάβουν.





Ο αναπληρωτής αρχηγός των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία Σεργκέι Σουροβίκιν προέτρεψε τον κ. Πριγκόζιν να σταματήσει την επίθεση πριν να είναι «πολύ αργά».





Οπως μεταδίδει το BBC, το Κρεμλίνο έχει διατάξει την σύλληψη του Πριγκόζιν ο οποίος σε βιντεο που έχει κυκλοφορήσει δηλώνει ότι οι δυνάμεις του θα συνεχίζουν να περικυκλώνουν το Ρόστοφ και θα κινηθούν προς τη Μόσχα αν δεν τον συναντήσουν οι αρχηγοί των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Sergei Shoigu και Valery Gerasimov.



READ MORE Η Αυστραλία ανακοίνωσε περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία

Στην Μόσχα, οι αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας ενώ ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν υποστήριξε ότι διεξάγονται «αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες».





Αναλυτές και ειδικοί σε θέματα γεωπολιτικής στρατηγικής υποστηρίζουν ότι η Ρωσία βρίσκεται πολύ κοντά σε μια εμφύλια διαμάχη.





Μιλώντας στο κανάλι 9 ο αναλυτής Malcolm Davis απ΄το ινστιτούτο Strategic Policy Institute είπε ότι ο Πριγκόζιν επιδιώκει ανοιχτά μια αποστασία εναντίον του ρωσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και τονίζει ότι η Ρωσία είναι πυρηνική δύναμη εκφράζοντας την ανησυχία για το ποιός θα ελέγχει τα πυρηνικά της Ρωσίας στο ενδεχόμενο εμφύλιας σύρραξης:





"So you do have the potential here for what is starting as an insurrection to turn into a civil war if this isn't shut down very quickly. Russia is a nuclear armed state so the concern would be who controls Russian nuclear weapons in a Russian civil war?"





Ο Λευκός Οίκος είπε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.