Η επιδείνωση του περιβάλλοντος ανασταλτικός παράγοντας για την μητρότητα

Ομάδα αυστραλών ερευνητών ξεκίνησαν μια πρωτη στο είδος της έρευνα σχετικά με το κατά πόσο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις αποφάσεις των ανθρώπων να δημιουργήσουν οικογένεια.





Ανάμεσά τους είναι και η ιστορικός δρ Carla Pascoe Leahy [[lay]] η οποία ειδικεύεται σε θέματα μητρότητας, παιδιών και οικογενειών.





Πιστεύει ότι υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός γυναικών στην Αυστραλία που θέτουν την ερώτηση τόσο στον εαυτό τους όσο και στους συντρόφους τους αν ο πλανήτης μπορεί να αντέξει περισσότερους ανθρώπους.





Η έρευνα ονομάζεται Maternal Futures και αποτελεί συνεργασία των πανεπιστημίων της Τασμανίας, του Εδιμβούργου και του Flinders.



Εξετάζει πως η κλιματική αλλαγή – συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων φαινομένων των μεγάλων πυρκαγιών και πλημμυρών στην Αυστραλία – επηρεάζει αποφάσεις γύρω απ΄την μητρότητα.





Η δρ Pascoe Leahy είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν συζητήσει σε βάθος με 10 γυναίκες από διάφορες περιοχές της Αυστραλίας, αστικά κέντρα και επαρχία, και από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.





«Πολλές γυναίκες θέλουν πραγματικά να αποκτήσουν παιδιά και να γίνουν μητέρες. Παράλληλα όμως αισθάνονται μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το τι μέλλον προσφέρουν στα παιδιά τους» είπε:





"Many of them feel a deep yearning to have children and become a mother. But at the same time, they feel very unsure and ambivalent about what kind of future their potential children could have."



Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (ABS) δείχνουν ότι η Αυστραλία κατέγραψε λίγο περισσότερες από 294.000 ((294.369)) γεννήσεις το 2020 – αποτελεί ρεκόρ χαμηλής γονιμότητας για τη χώρα.





Το επόμενο έτος, το 2021 οι γεννήσεις αυξήθαν κάπως, με τη χώρα να καταγράφει σχεδόν 310 χιλιάδες – δηλαδή 5% περισσότερες απ΄το 2020. Ωστόσο, η Emily Walter, διευθύντρια του γραφείου δημογραφίας της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είπε ότι την τελευταία δεκαετία η γονιμότητα στην Αυστραλία σημειώνει πτώση:





"The last peak we saw was in 2008 at 2.02 babies per woman and since then it has, with fluctuations, been on that decline."