Αποσοβήθηκε η κρίση στον ελληνικό ναό του Liverpool, Sydney- θα λειτουργήσει κανονικά

Οι πληροφορίες που μεταδώσαμε στο πρόγραμμά μας χθες το απόγευμα επιβεβαιώθηκαν καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο, μετέβη στα κεντρικά γραφεία της Αρχιεπισκοπής και είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Μακάριο και τους συνεργάτες του.





Με το πέρας της συνεδρίασης ο πρόεδρος της Ενορίας-Κοινότητας Ιωάννης Ρεκουνιώτης και τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, όπως είχε ζητηθεί από την Αρχιεπισκοπή, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της διένεξης.





Έτσι ο ναός των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στο Λίβερπουλ θα λειτουργήσει κανονικά την προσεχή Κυριακή.





Θυμίζουμε ότι στην αρχή της εβδομάδας η Αρχιεπισκοπή με ανακοίνωσή της είχε προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας του ναού, λόγω τη αδυναμίας συνεργασίας με το Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο πρόσαπτε κατηγορίες για παράνομες και παράτυπες πράξεις και αποφάσεις.





Για το θέμα η Αρχιεπισκοπή εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:





Έκλεισε άλλη μια χρόνια πληγή στο σώμα της Ομογένειας στην Αυστραλία





Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι από σήμερα είναι ανοιχτός για τους πιστούς ο Ιερός Ναός των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στο Liverpool του Σύδνεϋ, καθότι επετεύχθη η επίλυση του χρόνιου προβλήματος, το οποίο δίχαζε την Ενορία - Κοινότητα τα τελευταία 8 χρόνια.





Μετά από την παρέμβαση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου και την προσπάθειά του να επιφέρει τη συμφιλίωση μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και Κηδεμόνων, το διχαστικό κλίμα στους κόλπους της Ενορίας - Κοινότητας αποτελεί πια παρελθόν. Μια καινούργια σελίδα άνοιξε με τη δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της εκζητήσεως συγγνώμης και της παραιτήσεως όλων των μελών του απερχόμενου, παράτυπου Δ.Σ..





Αφετηρία της νέας πορείας, την οποία με ομόνοια, ειρήνη και ενότητα χαράζει πλέον η Ενορία - Κοινότητα του Liverpool, αποτέλεσε η συνάντηση των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου με τον Σεβασμιώτατο κ.κ. Μακάριο, το απόγευμα της Πέμπτης, 6 Μαΐου. Η συνάντηση έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, στο Ρέντφερν, μέσα σε κλίμα σύμπνοιας και συνεργασίας. Η δήλωθείσα πρόθεση όλων για συμπόρευση και ενότητα αναμένεται να επισφραγιστεί με πανηγυρικό τρόπο την επόμενη Κυριακή, 16 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία ο Αρχιεπίσκοπος θα μεταβεί στον Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης και θα ιερουργήσει παρουσία όλων των μελών της Ενορίας - Κοινότητας.





Τούτων δοθέντων, επουλώνεται άλλη μία πληγή που βασάνιζε επί σειρά ετών το σώμα της Ομογένειας στην Αυστραλία. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Μακάριος συνεχίζει να εργάζεται με προσήλωση για την επίτευξη του ιερού αυτού σκοπού σε κάθε πληγωμένο μέλος του σώματος της Ομογένειας.





Πηγή προκείμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο μάς είπε ότι ίσως και το Δ.Σ. να εκδόσει δική του ανακοίνωση. Ωστόσο, νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι κάτι τέτοιο μάλλον δεν θα γίνει.





Στην σελίδα επίσης στο Facebook της Ενορίας-Κοινότητας έχει αναρτηθεί ένα κείμενο στα Αγγλικά. Δεν έχει υπογραφή. Λέει τα ακόλουθα:





«Αισθανόμαστε ευγνώμονες στον Ποιμενάρχη μας, αρχιεπίσκοπο Μακάριο, για την πατρική του ευθύνη και αποφασιστικότητα με την οποία επενέβη και έλυσε ένα χρονιο πρόβλημα που ταλάνιζε την Ενορία μας.





«Εκφράζουμε την εγκάρδια εκτίμηση στον Αρχιεπίσκοπό μας και δεσμευόμαστε να βαδίσουμε προς τα μπρος σε πνεύμα αγάπης και ενότητας και να εργασθούμε με πίστη και αφοσίωση».





Η ανακοίνωση υπογράφεται από την Ενορία των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, Λίβερπουλ.





Ολόκληρο το κείμενο στα Αγγλικά, είναι το ακόλουθο:





We praise our Risen Lord Jesus Christ because a bright and glorious day has dawned for our Parish today, full of hope and optimism for the future. We feel grateful that a few days after His Resurrection, we are being counted worthy to experience the joy of our own resurrection, free from the shackles that have gripped us for eight whole years.





We also feel grateful to our Shepherd, His Eminence Archbishop Makarios, for his paternal responsibility and the determination with which he intervened and solved this chronic problem that plagued our parish. Having known, from the time of his arrival, and having experienced his fervent love for the entire Greek Orthodox flock of Australia, we had no doubt that his struggle would swiftly bear fruit for our own parish also and that we would taste the fruits of his peace-making endeavours.





Standing before an historic milestone, with much joy, emotion and filial respect we express our heartfelt appreciation to our Archbishop and, inspired by his example, we are committed to move forward in a spirit of love and unity, and to work with faith, eagerness and loyalty.





From the Parish of Saints Raphael, Nicholas and Irene, Liverpool.