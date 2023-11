Με απελάσεις απειλεί ο Υπουργός Μετανάστευσης τουρίστες που παραβιάζουν τους κανονισμούς για τον COVID-19

Έντονες, και έως ένα σημείο, οργισμένες ήταν οι αντιδράσεις και οι δηλώσεις του υπουργού Δημόσιας Τάξης της ΝΝΟ David Elliot αλλά και του υπουργού μετανάστευσης Alex Hawke αναφορικά με δύο διαφορετικές περιπτώσεις εορταστικών εκδηλώσεων στο Σύδνευ: Το γαμήλιο δείπνο που έλαβε χώρα στο κεντρικό Σύδνευ και στο οποίο πήραν μέρος δεκάδες άτομα απ΄τα βόρεια παραλιακά προάστια του Σύδνευ και το πάρτι στην παραλία Μπρόντι.





Κύρια σημεία





6 νέα κρούσματα στη ΝΝΟ, 3 απ΄αυτά εκτός των Northern Beaches

'mystery case' εντοπίστηκε στο Wollongong

με απέλαση απειλεί backpackers που πήραν μέρος στο πάρτι στο Bronte ο υπουργός μετανάστευσης

Το γαμήλιο γλέντι έγινε στο κεντρικό προάστιο Pyrmont.





Σε σημερινές του δηλώσεις ο υπουργός δημόσιας Τάξης της ΝΝΟ είπε ότι επρόκειτο για επαίσχυντη πράξη.





Μιλώντας στο τηλεοπτικο κανάλι 9 είπε αναφερόμενος στη συμμετοχή των κατοίων των βορείων προαστίων « τώρα όλοι οι καλεσμένοι του γάμου ανησυχούν αν έχουν κολλήσει κορωνοιό».

Πρόσθιμα έως και 1000 δολλάρια το άτομα έχουν επιβληθεί στα άτομα που παραβίασαν του κανόνες που ισχύουν για τα βορεια παραλιακά προάστια.





Αναφορικά με το πάρτι στην παραλία Μπροντι: έντονη ήταν η αντίδραση του υπουργού μετανάστευσης Alex Hawke ο οποίος έκανε λόγο για απέλαση τουριστών!





Η συγκεκριμένη παραλία βρίσκεται στα ανατολικά προάστια.





Στο εν λόγω πάρτι συμμετείχαν εκατοντάδες νεαροί, αρκετοί απ΄τους οποίους – εικάζεται – ότι βρίσκονται στην Αυστραλία με τουριστική βίζα, τους γνωρίζουμε ως Backpackers. Προέρχονται κυρίως απ΄τη Βρετανία.

Στο πάρτι αυτό παραβιάστηκαν διάφοροι κανονισμοί που έχουν επιβληθεί, ένας απ΄αυτούς είναι και εκείνος για τις αποστάσεις μεταξύ ατόμων.





Ο Alex Hawke δηλωσε σοκαρισμένος απ τις σκηνές του πάρτι που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρθηκε σε απελάσεις.





Η νομοθεσία περί μετανάστευσης δίνει την δυνατότητα στην κυβέρνηση να απελαύνει οποιονδήποτε θέτει σε κίνδυνο την δημόσια ασφάλεια ή υγεία’ είπε ο υπουργός σε συνέντευξη του στο ραδιόφωνο 2GB του Συδνευ





Και συνέχισε: «η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει το θέμα».





"Like most Australians I was shocked at what I saw at Bronte recently. I have instructed the Department of Home Affairs to bring forward who has breached their visa conditions, we will examine those conditions with a vew to cancelation if people are doing the wrong thing by breaching public health orders. Most temporary visa holders are doing the right thing. If people have breached their visa conditions, they are subject to cancelation. They are guests in our country and we ask them to behave like guests in our country."





Νέα κρούσματα στη ΝΝΟ





Περιορισμένος παραμένει ο αριθμός νέων κρουσμάτων στη ΝΝΟ. Η πολιτεία κατέγραψε 6 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο.





Τρία κρούσματα εντοπίστηκαν σε άλλες περιοχές, εκτός των Northern Beaches, ένα εκ των οποίων στο Wollongong. Τα άλλα δύο εντοπίστηκαν στην περιοχή του ευρύτερου Σύδνευ.





Το κρούσμα στο Wollongong είναι άγνωστης προέλευσης και η διαδικασία ανίχνευσης συνεχίζεται.



Η πρωθυπουργός της πολιτείας Γκλάντις Μπερεντζίκλιαν προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού σε περιοχές του ευρύτερου Συδνευ και της ΝΝΟ είναι ‘σχεδόν ο ίδιος μ΄εκείνον στις νότιες περιοχές των Βόρειων Παραλιακών Προαστίων’: