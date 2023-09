"'Ωρα για πράξεις όχι για λόγια" είναι το μήνυμα κοινωνικών φορέων για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

«Η Αυστραλία χρειάζεται πράξεις ουσίας και όχι λόγια» ήταν η αντίδραση πολλών φορέων στήριξης των γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, μετά τη χθεσινή συνάντηση με εκπροσώπους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.





Αργά χθες το απόγευμα, η Anne Ruston Υπουργός υπεύθυνη για θέματα ασφάλειας γυναικών ανακοίνωσε ότι την διεξαγωγή συνόδου όπου θα συζητηθεί η ασφάλεια των γυναικών. Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου και τα συμπεράσματά της θα ληφθούν υπόψιν στην εκπόνηση του επόμενου προγράμματος της κυβέρνησης για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας.





Η υπουργός ανακοίνωσε επίσης και μία διαδικτυακή έρευνα η οποία θα δώσει την ευκαιρία σε όσους και όσες συμμετέχουν να εκφράσουν απόψεις για την επόμενη φάση του εθνικού προγράμματος για την ασφάλεια των γυναικών.

Η κ. Ruston είπε ότι ένα απ΄τα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί προσοχή είναι τα αίτια της ενδοοικογενειακής βίας και τόνισε ότι «δε θα πρέπει απλώς να αντιδράσουμε» αναφερόμενη στο επόμενο βήμα της κυβέρνησης:





"One of the things we must focus on going forward is not just responding, which of course we have to do, but making sure we work out what are the causes of domestic violence. This plan needs to be a very ambitious plan we need to move from reducing violence against women and children to ending violence against women and children."





"Με σεβασμό σας λέω ότι δε χρειαζόμαστε μία ακόμη δημοσκόπηση η οποία θα καταγράφει τις εμπειρίες των θυμάτων ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας» είπε η Hayley Foster, διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού Women’s Safety NSW σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις της υπουργού Ruston και συνέχισε λέγοντας ότι « πραγματοποιήθηκε έρευνα πρόσφατα σε θέματα βίας κατά των γυναικών η οποία κατέληξε σε 88 πορίσματα».

Η κ. Foster αναφέρονταν στην έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα η οποία περιλάμβανε τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε κοινοβουλευτική επιτροπή σε θέματα ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας εναντίον των γυναικών.





Στην επιτροπή συμμετείχε και ο βουλευτής των Φιλελευθέρων Andrew Laming ο οποίος στις επόμενες εκλογές θα αποσυρθεί απ΄τη πολιτική εξαιτίας των καταγγελιών που τον βαρύνουν για παρενόχληση γυναικών. Ο κ. Laming παραδέχθηκε ότι οι καταγγελίες αληθεύουν.

«Δε χρειαζόμαστε περισσότερα λόγια, χρειαζόμαστε πράξεις» τόνισε η επικεφαλής του Women’s Safety NSW.