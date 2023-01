Πιό αυστηρά όρια για τους μεγάλους ρυπαντές ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση

Αυστηρότερα όρια στις εκπομπές άνθρακα στις μεγαλύτερες ρυπογόνες επιχειρήσεις της χώρας θα επιβάλει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οπως ανακοίνωσε χθες (Τρίτη 10.01.23) απ΄τον ερχόμενο Ιούλιο πάνω από διακόσιες εταιρείες θα χρειαστεί να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 4,9% ετησίως.





Περίπου 215 απ’ τις μεγαλύτερες ρυπογόνες εγκαταστάσεις στην Αυστραλία εντάσονται στον λεγόμενο «μηχανισμό διασφάλισης». Η επιβολή αυστηρότερων ορίων εκπομπών άνθρακα πριν επιβληθούν πρόσθιμα ήταν ένα απ΄τα βασικά σημεία στην πολιτική των Εργατικών για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 43% απ΄τα επίπεδα του 2005 έως το 2030.





Ο ομοσπονδιακός υπουργός Κλιματικής Αλλαγής Chris Bowen είπε ότι οι αλλαγές που μόλις ανακοινώθηκαν απαιτούν απ’ τους μεγάλους ρυπαντές να συνεισφέρουν το μερίδιο τους στη μείωση των εκπομπών άνθρακα.



«Οι εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τον μηχανισμό διασφάλισης είναι υπεύθυνες για σχεδόν το ένα τρίτο των εκπομπών άνθρακα της Αυστραλίας», είπε ο κ. Bowen.





Ο ίδιος τόνισε ότι «Το 28% των εκπομπών προέρχονται από αυτές — θα ζητήσουμε το 28% της μείωσης των εκπομπών για να προέλθει από εγκαταστάσεις που εντάσονται στον μηχανισμό προστασίας».





Mιλώντας στο ABC ο υπουργός κλιματικής αλλαγής Chris Bowen είπε ότι το πακέτο αλλαγών που ανακοινώθηκε χθες είναι όντως φιλόδοξο:





"This is a very ambitious package that we announced yesterday. 5 per cent, 4.9 per cent reductions each year is an ambitious step forward. Between now and 2030, it will take 205 million tonnes of carbon emissions out of our atmosphere. Now that is equivalent to two thirds of the emissions from all of Australia’s cars, so this is a big deal. "



Τα όρια εκπομπών ρυπογόνων αερίων σε εγκαταστάσεις όπως εργοστάσια που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και άνθρακα, μεταλλουργεία αλουμινίου, εργοστάσια παραγωγής αγαθών και αεροπορικές εταιρείες θα βασίζονται στην ένταση των εκπομπών τους, όχι στις συνολικές εκπομπές ρυπογόνων αερίων. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες δεν θα μπορούν να μειώσουν την παραγωγή τους προκειμένουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.