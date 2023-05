Κυβερνητικές δαπάνες άνω των 11 δις για την αύξηση αμοιβής των εργαζομένων στη φροντίδα ηλικιωμένων

Το μέτρο θα περιλαμβάνεται στον προυπολογισμό που θα κατατεθεί στην βουλή την ερχόμενη Τρίτη. Θα κοστίσει πάνω από 11 δισεκατομμύρια δολάρια.





Με την προσφορά καλύτερης αμοιβής η κυβέρνηση ευελπιστεί να προσελκύσει περισσότερες νοσηλεύτριες στα γηροκομεία καθώς η αύξηση του 12% μεταφράζεται σε περίπου 10 χιλιάδες δολάρια ετησίως για νοσηλευτικό προσωπικό στο επίπεδο 2.3.





Η αμοιβή τους μετά την αύξηση αυτή θα ξεπεράσει τις 78 χιλιάδες δολάρια.





Πρόκειται για προεκλογική υπόσχεση της κυβέρνησης, και προκειμένου να την υλοποιήσει ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει νομοσχέδιο για βελτίωση της αμοιβής των 250 χιλιάδων εργαζομένων στον τομέα φροντίδας ηλικιωμένων. Η αύξηση αυτή θα δίνονταν σε βάθος τετραετίας. Να σημειωθεί ότι την αύξηση 15% αποφάσισε πέρσι η Επιτροπή Εργασιακών σχέσεων Fair Work Commission.



Η κυβέρνηση επεδίωκε την εφαρμογή αυτής της απόφασης σε δύο στάδια - σε δύο οικονομικά έτη.





Ωστόσο, δεν κατάφερε να εγκριθεί αυτή η τμηματική εφαρμογή και έτσι το 15% θα εφαρμοστεί απ΄την 1η Ιουλίου, με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους 2023-24.





Ο ομοσπονδιακός υπουργός οικονομίας Jim Chalmers είπε ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα φροντίδας ηλικιωμένων "χρειάζονται και αξίζουν" αυτή την αύξηση στην αμοιβή τους:





"This is the pay rise that aged care workers need and deserve and we are very proud today to be delivering it. This is what's possible when we put the national budget on a more responsible and more sustainable footing."



Οι εργαζόμενοι στην προσωπική φροντίδα που βρίσκονται στο επίπεδο 4 της αμοιβής που προβλέπει η συλλογική σύμβαση εργασίας θα λάβουν αύξηση επτά χιλιάδων τριακοσίων δολαρίων στον ετήσιο μισθό τους - $141 την εβδομάδα.





Η υπουργός Φροντίδας Ηλικιωμένων Άνικα Γουέλς σχολιάζοντας την αύξηση του 15% για τους εργαζόμενους στην φροντίδα ηλικιωμένων έκανε λόγο για «ιστορική και άξια αύξηση μισθών για ένα εργατικό δυναμικό υποτιμημένο για πάρα πολύ καιρό».





Αύξηση θα πάρουν και οι κατ' οίκον φροντιστές όπως και οι μάγειροι/μαγείρισσες των γηροκομείων - μεταξύ άλλων.





"Long deserved, long-awaited for, and now the Labor government is here. What that means for aged care workers is that if you are a personal care worker who is watching this morning on your way to the afternoon shift tonight, for you, nearly $140 week extra, or $7,000 a year extra in your pay packet. If you are a registered nurse it means 100 $98 a week extra, or nearly, more than $10,000 a year extra. That is life changing money for people."



READ MORE Mέτρια άνοδο των μισθών στην Αυστραλία

Το συνδικάτο Εργαζομένων σε Υπηρεσίες Υγείας (Health Services Union ) ζητούσε αύξηση 25% αφού μετά την διευρεύνηση του τομέα φροντίδας ηλικιωμένων η Ανώτατη Εξεταστική Επιτροπή (Royal Commission) η Επιτροπή ζήτησε την ριζική μεταρρύθμιση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού στον συγκεκριμένο τομέα.





Στην φροντίδα ηλικιωμένων απασχολούνται κυρίως γυναίκες, ανάμεσά τους και πολλές μετανάστριες,