Τέλος οι πιστωτικές για στοιχήματα στο διαδίκτυο

Την πρώτη θέση στον παγκόσμιο πίνακα των χαμένων στα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο κατέχουν οι Αυστραλοί. Μία θέση που δεν τη ζηλεύει κανείς. Οπως δεν ζηλεύει κανείς την φήμη της Αυστραλίας ως μία χώρα τζογαδορων.





Τώρα ωστόσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε περιορισμούς και πιο αυστηρούς κανόνες για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο.





Οπως είπε η υπουργός Επικοινωνικών Michelle Rowland, προτεραιότητα είναι να απαγορευτεί η χρήση πιστωτικής κάρτας για στοιχήματα στο διαδίκτυο.





«Το μήνυμα είναι απλό» είπε « ο κόσμος δεν θα πρέπει να παίζει με χρήματα που δεν έχει» και υπογράμμισε ότι το 15 με 20% των διαδικτυακών στοιχημάτων γίνεται με πιστωτικές κάρτες:





"Because here the message is simple: people should not be betting with money they don't have. We know that some 15 to 20 per cent of online wagering is currently done with credit cards and at the same time we know that it's that cohort, which is the most susceptible, the most vulnerable to greater harms that arise from gambling"





Το μέτρο αυτό κλείνει ένα «παραθυράκι» το οποίο επιτρέπει την συγκεκριμένη πρακτική στο διαδίκτυο - υπάρχουν ήδη σχετικές απαγορεύσεις για τα παραδοσιακά πρακτορεία στοιχημάτων και τα καζίνο.





Οι δημόσιες λοταρίες θα εξαιρούνται, δεδομένου ότι υπάρχει χαμηλός κίνδυνος μεγάλων απωλειών – με άλλα λόγια θα μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα λαχείο στο διαδίκτυο με την πιστωτική του κάρτα.





Η Carol Bennet, Διευθύνουσα Σύμβουλος της οργάνωσης «Συμμαχία για αναθεώρηση του τζόγου» (Alliance for Gambling Reform) είπε ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν καθυστερήσει πολύ. Η ίδια υποστήριξε ότι αποτελούν μια καλή αρχή για να μειωθεί ο τζόγος και ότι τα τυχερά παιχνίδια στην Αυστραλία βρίσκονται στο ζενίθ τους.





Την νομοθεσία υποστηρίζει ακόμη και ο ίδιος ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών.





Ο Kai Thomas, από τον φορέα Responsible Wagering Australia, είπε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα φέρουν θετικά αποτελέσματα στους παίκτες τυχερών παιχνιδιών.