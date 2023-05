Πως μπορούν οι ανανεώσιμες πηγές να μειώσουν το κόστος του ηλεκτρικού

Στην Αυστραλία, μια χώρα με πάνω από 26 εκατομμύρια κατοίκους, οι σκεπές με ηλιακές εγκαταστάσεις είναι περίπου τρία εκατομμύρια. Το περιθώριο για βελτίωση είναι μεγάλο.





Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ένα νοικοκυριό που θα εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά θα κάνει απόσβεση του κόστους σε τρία χρόνια.





Αυτό δεν περιλαμβάνει την αγορά και εγκατάσταση μπαταρίας για την επιπλέον παραγωγή ενέργειας.





Οι καταναλωτές που έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταικά, σε πολλές περιπτώσεις, παράγουν περισσότερη ενέργεια απ΄οτι χρειάζονται.



Η ενέργεια αυτή ‘επιστρέφει’ στο δίκτυο – με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανάγκη για παραγωγή και να μειώνεται η τιμή του ηλεκτρικού γενικότερα.





Οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικού καταβάλουν ένα μικρό ποσό στους καταναλωτές για την ενέργεια που διοχετεύουν στο δίκτυο.





Η δόκτωρας (Dr) Gabrielle Kuiper, ειδικεύεται σε θέματα κατανομής ενεργειακών πόρων και εργάζεται στο Ινστιτούτο Ενέργειας, Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης.



Μιλώντας στo ειδησεογραφικό τμήμα της SBS είπε ότι «οι εταιρείες πληρώνουν μονο ένα μικρό ποσό στους καταναλωτές που εξάγουν ενέργεια στο δίκτυο. Αντίθετα, η εισαγωγή ενέργειας απ΄το δίκτυο είναι κοστοβόρα»:





"People are only being paid a small amount to export to the grid. Whereas of course, it costs you a lot to import from the grid. So that's why so many households are putting solar on their roof. At the moment, you can put a solar system on your house, and it will pay for itself in three years. There's the benefit to having it on your roof because you're only paying for the solar system. You don't need to use the local poles and wires so much. So your charges for those network paths decrease when you put a solar system on your roof."





Η δρ Kuiper, πραγματοποίησε μελέτη προκειμένου να εντοπίσει τα ωφέλη της αναδιανομής της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταικά.



Βρήκε ότι, η ενέργεια από ηλιακούς συλλέκτες, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και άλλες πηγές θα μπορούσε να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες όχι μόνο των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και του ευρύτερου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.





Εξηγεί πως θα ωφεληθούν οι καταναλωτές – βαση των υφιστάμενων στοιχειων – λέγοντας ότι αν υπάρξουν μπαταρίες ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιακούς συλλέκτες, αυτή η ενέργεια θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ώρες με μεγάλη κατανάλωση.





Ποιές είναι αυτές οι ώρες? Απ΄τις 4 έως τις 8 είναι οι ώρες του εικοσιτετραώρου με την μεγαλύτερη ζήτηση και κατανάλωση.





Αν εφαρμοστεί το μοντέλο που εκείνη προτείνει τότε η τιμή θα πέσει κατακόρυφα, είπε η δρ Kuiper:





"The 4pm to 8pm Peak, which is basically when kids come home from school, parents come home from work, that's our peak electricity use time. And of course, because that's the peak time like any peak time for any product, that's where the electricity generators make their money. And because if we get lots of batteries and also potentially lots of extra electric vehicles acting as batteries, they will soak up the solar during the middle of the day and make it available in that four to 8pm time. So that will make mean that the price will basically collapse."



Οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας και οι ρυθμιστικές αρχές καλούνται να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές αποζημιώνονται δίκαια για την παροχή τους στο δίκτυο.-





Στη ΝΝΟ η ‘αμοιβή’ για την επιπλέον ενέργεια απ΄τους ηλιακούς συλλέκτες είναι γύρω στα 4 με 5 σεντς ανά κιλοβατόρα ενώ στη Βικτώρια στα 6 σεντς, το χαμηλότερο ποσό που έχει θέσει η ρυθμιστική αρχή.





Ας σημειωθεί ότι μέχρι πρόσφατα οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας έδιναν μεγαλύτερη αμοιβή στους πελάτες τους στη Βικτώρια.





Η αμοιβή λειτουργεί ως εξής: για κάθε επιπλέον κιλοβατόρα η εταιρεία υπολογίζει την αξία της και το ποσό αυτό αφαιρείται απ΄τον λογαριασμό του καταναλωτή με ηλιακό συλλέκτη.



Το ώφελος για τον καταναλωτή με φωτοβολταικά είναι διπλό: αφενός παράγει την δική του ενέργεια και αφετέρου αμοίβεται για την παραγωγή επιπλέον ενέργειας – η οποία βέβαια διοχοτεύεται στο δίκτυο.





Ο καταναλωτής ωστόσο αντιμετωπίζει ένα διπλό ‘χτύπημα’ καθώς τα τελευταία χρόνια η τιμή του ηλεκτρικού αυξήθηκε ενώ η τιμή της επιπλεόν παραγωγής του μειώθηκε.





Απομένει να δούμε τι θα περιλαμβάνει ο προυπολογισμός για τις ανανεώσιμες πηγές και πως θα επωφεληθεί ο καταναλωτής.