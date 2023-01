Δημοψήφισμα και Ιθαγενείς: Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης και ομογενείς παίρνουν θέση

Στο SBS Greek μίλησαν, εκ μέρους της Ελληνικής Κοινότητας Αυστραλίας, ο πρόεδρός της Βασίλης Παπαστεργιάδης και οεκ μέρος των ομογενών που υπέγραψαν δήλωση υπύερο του "Ναι" στο δημοψήφισμα, ο παροικιακός παράγοντας Κώστας Μάρκος.





Ακολουθεί το κείμενο της ανακοίνωσης της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης:





ΦΩΝΗ ΠΡΩΤΩΝ ΕΘΝΩΝ





Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, η Eλληνική Kοινότητα Μελβούρνης (EKM) θα συμμετάσχει μαζί με άλλες κοινοτικές ομάδες σε συνάντηση που θα επιδιώξει την έγκριση μιας Κοινής Διακήρυξης Πολυπολιτισμικών Οργανισμών που θα στηρίζει τη δημιουργία του συμβουλευτικού φορέα «Φωνή Πρώτων Εθνών».





Η ΕΚΜ υποστηρίζει τόσο ένα δημοψήφισμα που θα οδηγεί σε μια συνταγματική αλλαγή όσο και την δημιουργία ενός συμβουλευτικού φορέα που θα συμβουλεύει την κυβέρνηση για τους νόμους και τις πολιτικές όσον αφορά υποθέσεις αυτόχθονων, και θεωρεί ότι είναι μια σημαντική, συμβολική και πρακτική αναγνώριση των αυτόχθονων.





Επιπλέον, η ΕΚΜ στηρίζει επίσης τις κοινότητες των Αβορίγινων και των Νησιωτών του Συμπλέγματος Στρέιτ και καλεί να συζητηθεί και αποφασιστεί μια πιο κατάλληλη ημερομηνία για να γιορτάζεται η «Ημέρα της Αυστραλίας».





Ο Πρόεδρος της ΕΚΜ Βασίλης Παπαστεργιάδης ΟΑΜ, ο οποίος μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Τζίνα Βυθούλκα και Νίκο Κουκουβιτάκη θα παρευρεθεί στη συνάντηση της 27ης Ιανουαρίου, δήλωσε:





«Η Ελληνική Κοινότητα είναι περήφανη που συνεργάζεται με άλλες πολυπολιτισμικές οργανώσεις για τη διενέργεια δημοψηφίσματος για τη «Φωνή Πρώτων Εθνών».





Το δημοψήφισμα είναι ένα πολύ αναγκαίο βήμα προς την κατεύθυνση της δημοκρατικής δικαιοσύνης και υπογραμμίζει την τεράστια αξία της αυτοδιάθεσης.





Ως πολυπολιτισμικός οργανισμός, η ΕΚΜ έχει την τιμή να ενσωματώνει τον πολιτισμό μας στην συνεχώς αυξανόμενη ποικιλομορφία της Αυστραλίας.





Αναγνωρίζουμε ότι η συμβολή των ατομικών και πολιτικών μας ρόλων στη διαμόρφωση της ταυτότητας του έθνους μας είναι μια σημαντική πτυχή της «Ημέρας της Αυστραλίας» για πολλά από τα μέλη μας.





Προχωρώντας προς τα εμπρός, όμως, θα πρέπει πρέπει αυτή τη φορά να ακούσουμε τις φωνές των αυτόχθονων και να αναρωτηθούμε για την καταλληλότητα της 26ης Ιανουαρίου ως Εθνική μας Ημέρα.»





Ακολουθεί δήλωση υπέρ της Συνταγματικής Αναγνώρισης των Ιθαγενών Αυστραλών που υπογράφουν περισσότεροι από 200 ομογενείς από όλη την Αυστραλία:





A STATEMENT BY GREEK-AUSTRALIANS IN SUPPORT OF THE INDIGENOUS VOICE TO PARLIAMENT





As Australians of migrant background, and as Greek-Australians, we believe that the voice of Indigenous people should be enshrined in the constitution.





The sovereignty of Australia’s First Nations has never been ceded: the Indigenous Voice should frame the Australian constitution.





Colonisation has resulted in violent dispossession whose consequences continue to this day. Indigenous voices have been silenced and their views overlooked as the colonisers decide what is best for them. This must change. The time is overdue for our First Peoples to have a formal say on policies, programs and laws that directly impact on their lives.





We extend our respect and support to our Indigenous brothers and sisters, by voting YES for the establishment of a Voice to Parliament enshrined in the constitution, as outlined in the generous Uluru Statement from the Heart.





The Voice is the only way to deliver real and practical advice to Parliament and the Government on how laws and policies can best improve the lives of Aboriginal and Torres Strait Islander people.





We urge all of our fellow Australians, from every cultural background, to vote YES. Let’s make this country a fairer and more equitable place for all.