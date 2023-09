Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στο επίκεντρο του πρώτου ταξιδιού αμερικανού αξιωματούχου της κυβέρνησης Μπάιντεν στη Κίνα.





Κύρια σημεία





σύνοδο για το κλίμα κάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος

προσκεκλημένος είναι και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας

40 ηγέτες κρατών έχουν προσκληθεί απ΄τον Λευκό Οίκο στη σύνοδο για το κλίμα

Ο Τζον Κέρι, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου για το κλίμα και πρώην επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να φτάσει σήμερα στη Σανγκάη στο πλαίσιο του προπαρασκευαστικού του ταξιδιού σε Κίνα και Νότια Κορέα για την προσεχή διαδικτυακή σύνοδο κορυφής για το κλίμα του Τζο Μπάϊντεν.





Η σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Απριλίου. Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στη Γλασκώβη.





Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department ο Τζον Κέρι "θα συζητήσει για μεγαλύτερους παγκόσμιους στόχους για το κλίμα" πριν από τις δύο αυτές συναντήσεις.

READ MORE Στον ωκεανό το νερό απ΄το πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα

O Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε σαράντα ηγέτες κρατών στη σύσκεψη του Απριλίου, ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον.





Ο στόχος της σύσκεψης είναι παρόμοιος με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για τις εκπομπές ρυπογόνων αερίων και την συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό. Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εντός της δεκαετίας παγκοσμίως σε επίπεδο που θα επιτρέψει την συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη αποτελεί πρωταρχικό στόχο της σύσκεψης που συγκάλεσε ο αμερικανός πρόεδρος.





Φουκουσίμα





Να σταθούμε λίγο ακόμη στη ‘γειτονιά’ της Αυστραλίας και να πάμε στην Ιαπωνία. Τον γύρο του κόσμου κάνει σήμερα η είδηση για την απόφαση της Ιαπωνίας να εγκρίνει το σχέδιο για την απελευθέρωση στη θάλασσα περισσότερου του ενός εκατομμυρίου τόνου μολυσμένου νερού απ΄το, κατεστραμμένο πλέον, εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στη Φουκουσίμα.

Στη σχετική ανακοίνωση προέβει ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Γιοσιχίντε Σούγκα. Το νερό θα υποβληθεί σε επεξεργασία και αραίωση, ώστε τα επίπεδα ακτινοβολίας να είναι χαμηλότερα από αυτά που έχουν καθοριστεί για το πόσιμο νερό.





Ωστόσο, αρκετοί Ιάπωνες απ΄τον κλάδο της αλιείας καθώς και οι γειτονικές με την Ιαπωνία χώρες της Κϊνα και της Νότιας Κορέας έχουν αντιταχθεί στο σχέδιο αυτό.





Ο Zhao Lijian εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι πρόκειται για μια ‘άκρως ανεύθυνη’ απόφαση:





"Despite doubts and opposition from home and abroad, Japan has unilaterally decided to release the Fukushima nuclear wastewater into the sea, before exhausting all safe ways of disposal; and without fully consulting with neighbouring countries and the international community. This is highly irresponsible and will severely affect human health and the immediate interests of people in neighbouring countries."





Επίσης, έντονα αντέδρασαν και τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού.

READ MORE Ωδικό πτηνό της Αυστραλίας ξεχνά το τραγούδι του!

Κάλεσαν την Ιαπωνία να μην προχωρήσει στην απελευθέρωση ραδιενεργού νερού στον ωκεανό έως ότου συζητηθεί το θέμα με τα κράτη του Ειρηνικού και πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη έρευνα απο ειδικούς.