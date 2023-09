Εντονότερους και παρατεταμένους καύσωνες βιώνει το βόρειο ημισφαίριο - όπως είχαν προβλέψει οι επιστήμονες

Οπως ανακοίνωσε χθες (18/7/23) ο εν λόγω Οργανισμός, η Ευρώπη πιθανόν να ξεπεράσει τους 48,8 βαθμούς Κελσίου - την θερμοκρασία ρεκόρ που σημειώθηκε στην Σικελία πριν δύο χρόνια- καθώς το κύμα καύσωνα που πλήτει την γηραιά ήπειρο συνεχίζεται ...και όπως είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα οι επιστήμονες, ο παράγοντας που επηρεάζει την άνοδο των θερμοκρασιών είναι η κλιματική αλλαγή που οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες και την άνοδο των ρυπογόνων αερίων στην ατμόσφαιρα.





Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προβλέπει θερμοκρασίες άνω των 40 ετών όχι μόνο για την Μεσόγειο αλλά και για την Βόρεια Αμερική, την Κίνα και την Βόρεια Αφρική.





Οπως είπε ο John Nairn, σύμβουλος του Οργανισμού για θέματα ακραίων θερμοκρασιών, η κατάσταση που βιώνει το Βόρειο Ημισφαίριο είναι αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη:





"It will continue and it will continue for some time. You have to reverse it. You have to do climate repair to change it. So it is global warming and is going to continue for some time."





Ο Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι υψηλές θερμοκρασίες τον Αύγουστο.





Στις ΗΠΑ, σε πολλές περιοχές οι κάτοικοι συνεχίζουν να υποφέρουν απ΄τις υψηλές έως ακραίες θερμοκρασίες και απ΄τον καπνό απ΄τις πυρκαγιές στον Καναδά ενώ αντιμετωπίζουν και το ενδεχόμενο πλημμύρας αφού οι αρχές έχουν εκδόσει προειδοποιήσεις για την τροπική καταιγίδα που κατευθύνεται προς την Χαβάη.





Στο Φοίνιξ της Αριζόνας ο υδράργυος ξεπέρασε τους 43 βαθμούς Κελσίου για δέκατη έννατη μέρα στη σειρά - σπάζοντας κάθε ρεκόρ.





ΚΙΝΑ





Πριν τρεις μέρες στη Κίνα ο υδράργυρος σκαρφάλωσε τους 52 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Σανμπάο - μια απομακρυσμένη πόλη στα βορειοδυτικά της χώρας.





Το ρεκόρ ζέστης αναμένεται να επιμείνει έως το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε.





Παρατεταμένες περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών στην Κίνα έχουν προκαλέσει πιέσεις στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και στις καλλιέργειες γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή επανάληψη της ξηρασίας του περασμένου έτους, που ήταν η πιο σοβαρή των τελευταίων 60 ετών.