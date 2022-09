Θα χρειαστεί να περιμένουν οι αμοιβές των εργαζομένων, είπε ο κυβερνήτης της Αποθεματικής

Πάνω από τρεις ώρες διήρκησε η κατάθεση του κυβερνήτη της Αποθεματικής Τραπεζας Φίλιπ Λόου.





Την τελευταία φορά που βρέθηκε ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής ο κόσμος ήταν πολύ διαφορετικός.





Τώρα, οι συνθήκες περιλαμβάνουν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – και το οικονομικό σοκ που προκάλεσε στον πλανήτη – πληθωρισμό σε σπιράλ ανόδου σε Ευρώπη και ΗΠΑ ενώ στην Αυστραλία τα επιτόκια συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.





Ο Φιλιπ Λόου είπε ότι οι προβλέψεις για την οικονομία είναι κάθε άλλο παρά θετικές:





"The US has got significant issues because they've got to get inflation down, Europe the declining real income for households is a very major issue, and in china the housing market problematic, so put that altogether and the outlook for the global economy next year is weak."





Τα επιτόκια σημείωσαν δραματική αύξηση φέτος – απ΄το ιστορικό χαμηλό του 1% στο 2,35% - απ΄την Αποθεματική. Που σημαίνει ότι τα επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες είναι πολύ πιο υψηλά απ΄το 2,35% της Αποθεματικής.





Ο κυβερνήτης της Αποθεματικής είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα τα επιτόκια θα σημειώσουν περαιτέρω αύξηση βραχυπρόθεσμα – σε επίπεδο που εκείνος βλέπει ως πιο κατάλληλο για την εξισορρόπηση του πληθωρισμού:





"In terms of the outlook for interest rates, the Reserve Bank board expects further increases will be required to bring inflation back to target, we're not on a preset path though especially given the uncertainties I've just spoken about. The increase in interest rates has been rapid and global."





Η Αποθεματική Τράπεζα έχει ως στόχο την συγκράτηση του πληθωρισμού σε ποσοστό 2 με 3% - και κατά συνέπεια τα επιτόκια ακολουθούν αυτές τις τιμές.





Ο κ.Λόου στην διάρκεια της κατάθεσής του στην κοινοβουλευτική επιτροπή βρέθηκε υπό πίεση καθώς οι παλιότερες προβλέψεις της τράπεζας ανάφεραν ότι τα επιτόκια δεν θα παρουσίαζαν άνοδο πριν το 2024.





Ο γερουσιαστής των Εργατικών Dan Mulino ρώτησε τον κ. Λόου σχετικά με τον βαθμό που έχουν επηρεάσει οι αποφάσεις της Αποθεματικής τους πολίτες:



["In recent times a lot of people in the community have said they acted in reliance upon that so I'm just interested how do you assess the way in which people are relying upon or acting upon your statements."





Απαντώντας ο κ. Λοου είπε ότι οι πολίτες αντλούν τις πληροφορίες τους απο διάφορες πηγές.





Ο στόχος του μηνύματος, είπε ο κ. Λόου, είναι ότι η Αποθεματική θα πάρει κάθε δυνατό μέτρο για να προστατεύσει τους πολίτες απ΄την επίδραση που είχε η πανδημία.





Ωστόσο, τα αρνητικά αισθήματα των πολιτών οδήγησαν την Αποθεματική να επανεξετάσει πως επικοινωνεί με τους Αυστραλούς:





"That was in a unique period in our history, we'll be much less inclined to do it in the future, but I still think it was the right thing to do in that time, others might disagree with that because but I don't think it's going to be part of the regular way we're operating and as you suggest, our language about the timing will be vaguer."





Ο κυβερνήτης της Αποθεματικής άφησε να εννοηθεί ότι οι μισθοί θα παραμείνουν στο πεδίο της αρνητικής άυξησης εως ότου τεθούν υπο έλεγχο ο πληθωρισμός και τα επιτόκια.





«Γνωρίζω ότι πρόκειται για ένα δύσκολο μήνυμα αλλά αν αυξηθούν οι μισθοί στο σημείο του πληθωρισμού, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα» είπε χωρίς ωστόσο να διευκρινήσει ποιά θα είναι τα προβλήματα:





"I know it's a difficult message but if wage growth picks up to compensate people for full inflation, we'll have a lot of trouble. I'm hopeful we don't. in the US and the UK. wage growth is picking up to compensate people for inflation, and that's one reason why they're going to have trouble."





Η κυβέρνηση των Εργατικών υποσχέθηκε αύξηση των μισθών στα πλαίσια των προεκλογικών της εξαγγελιών.





Μιλώντας στο κανάλι 7 ο υπουργός Εργασίας Jason Clare εξέφρασε την ευχή η άνοδος των μισθών να έρθει νωρίτερα παρά αργότερα.