Θλίψη για τον θάνατο της Ολίβιας Νιούτον -Τζον

Ένα αστέρι επέστρεψε στ' αστέρια.





Η Ολίβια Νιούτον - Τζον η τραγουδίστρια και ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή από την ερμηνεία της στο μιούζικαλ Grease, έφυγε τη Δευτέρα από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.





Η πολύχρονη μάχη της με τον καρκίνο ήταν γνωστή. Η Ολίβια Νιούτον-Τζον για περισσότερα από 30 χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Διαγνώστηκε για πρώτη φορά το 1992 και υποβλήθηκε σε μαστεκτομή. Ανέρρωσε, αλλά ακολούθησαν δύο υποτροπές (2013, 2017) με μεταστάσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρέμεινε πάντα θετική και αισιόδοξη.



Η μετανάστρια Ολίβια Νιούτον-Τζον





Η Ολίβια Νιούτον Τζον γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1948 στο Καίμπριτζ της Αγγλίας όπου και πέρασε τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής της.





Η οικογένειά της μετανάστευσε στην Αυστραλία το 1953 και εγκαταστάθηκε στη Μελβούρνη. Εκεί η μικρή Ολίβια άρχισε να μαθαίνει πιάνο.



Iconic singer and movie star Olivia Newton-John has died at age 73. File Photo: 2010 Toronto International Film Festival, Toronto, Ontario, Canada. Photo Credit: Brent Perniac/AdMedia/Sipa USA Credit: Admedia, Inc/Sipa USA Ξεκίνησε την καριέρα της στον καλλιτεχνικό χώρο στο τραγούδι ενώ δοκίμασε τις δυνάμεις της και στον κινηματογράφο παίρνοντας μέρος σε ταινία επιστημονικής φαντασίας η οποία ωστόσο δεν σημείωσε επιτυχία.



Η Sandy στο μιούζικαλ Grease





Η Νιούτον Τζον έγινε διάσημη στη δεκαετία του ’70 όταν πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ Grease (1978). Το ομώνυμο τραγούδι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία της μουσικής ενώ το single «You’re the One That I Want», απ΄το ίδιο μιούζικαλ, με τον συμπρωταγωνιστή της Τζον Τραβόλτα, είναι ένα από τα singles με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Έντεκα από τα singles της και 14 δίσκοι της έχουν γίνει χρυσοί. Έχει πουλήσει σχεδόν 100 εκατ. δίσκους και θεωρείται μια από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως ενώ είχε κερδίσει και πολλά βραβεία όπως το βραβείο Γκράμι - που το κέρδισε τέσσερις φορές.





Ανέπτυξε κοινωνική και φιλανθρωπική δράση με μεγάλη προσφορά στην ιατρική έρευνα για τον καρκίνο και την στήριξη των καρκινοπαθών ενώ ίδρυσε και to ίδρυμα ιατρικών ερευνών Olivia Newton-John Cancer Research Centre.



Olivia Newton-John established the Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre in her hometown of Melbourne. Στο νοσοκομείο Austin της Μελβούρνης, μία πτέρυγα είναι αφιερωμένη σ' εκείνη ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στην προσφορά της στην ιατρική. Η υπερσύγχρονη πτέρυγα Olivia Newton-John στεγάζει το τμημα καρκίνου.





Ο καλλιτεχνικός και πολιτικός κόσμος της Αυστραλίας εξέφρασε τη θλίψη του. Χαρακτηριστκή η δήλωση του υπουργού Άμυνας και εκτελών χρέη πρωθυπουργού Ριτσαρντ Μαρλς:



"For people of my generation who grew up watching Grease, this feels like the end of an era. It feels like the world is a little emptier without Olivia Newton John. As a part of it, she has been a mainstay of our lives as an iconic Australian entertainer who has made such a significant contribution to the entertainment industry, not just in this country but around the world."





