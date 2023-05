Θα αυξηθεί το επίδομα ανεργίας;

Ορισμένα κύρια σημεία στο θέμα της αύξησης του επιδόματος ανεργίας Jobseeker:





Ο υπουργός οικονομίας Τζιμ Τσάλμερς και η υπουργός οικονομικών Amanda Rishworth σύστησαν πέρσι επιτροπή σκοπός της οποίας ήταν να εξετάσει τα επιδόματα πρόνοιας- όπως το επίδομα ανεργίας Jobseeker.





Στο πλαίσιο αναφοράς γινόταν αναφορά στην εξέταση της επάρκειας των επιδομάτων για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων.





Η επιτροπή στελεχώθηκε από εμπειρογνώμονες ανάμεσά τους, ο γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών και η επικεφαλής του Αυστραλιανού Συμβουλίου Κοινωνικών Υπηρεσιών (Australia Council Of Social Services).





Η επιτροπή θα έπρεπε να καταθέσει τα πορίσματά της το αργότερο δύο εβδομάδες πριν την κατάθεση του προυπολογισμού.



Η έκθεση της επιτροπής κατέθεσε 37 πορίσματα.





Κύρια σύστασή της επιτροπής εμπειογνωμώνων ήταν η άμεση αύξηση του Jobseeker και παρόμοιων επιδομάτων όπως το επίδομα νεολαίας, Youth Allowance. Περίπου ένα εκατομύριο λαμβάνει αυτά τα επιδόματα. Η έκθεση ανέφερε ότι το θέμα επείγει.





Οι δικαιούχοι Jobseeker λαμβάνουν $693 το δεκαπενθήμερο ή αλλιώς 49 δολλάρια και 50 σεντς την ημέρα.





Η επιτροπή εμπειρογνωμώνων πρότεινε την επαναφορά της φόρμουλας που ίσχυε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 όταν το επίδομα ανεργίας ήταν στο 90% του ποσού της σύνταξης γήρατος. Αυτό σημαίνει αύξηση του Jobseeker απ΄τα 693 δολάρια στα 958 – σε ημερήσια βάση αυτό σημαίνει 68 δολάρια την ημέρα απ΄τα 49.50 που δίνονται σήμερα.



Ο υπουργός Οικονομίας απέρριψε την σύσταση για αύξηση του επιδόματος ανεργίας ενώ ο πρωθυπουργος Ανθονι Αλμπανίζι είχε απορρίψει νωρίτερα την αύξηση των επιδομάτων πρόνοιας.





Ωστόσο οι πιέσεις για αύξηση του επιδόματος ανεργίας συνεχιζονται και μάλιστα πριν λίγες μέρες τέσσερις βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος υπέγραψαν επιστολή με την οποία ζητούν την αύξηση των επιδομάτων.





Μία εβδομάδα πριν την κατάθεση του προυπολογισμού ο κ. Τσάλμερς άρχισε να αφήνει να διαφαίνεται ότι θα υπάρξουν εξαιρέσεις όσον αφορά το ενδεχόμενο αύξησης των επιδομάτων.



Μιλώντας στο Radio National είπε ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι στους ανέργους άνω των 55 ετών η πιο ευάλωτη ομάδα ειναι εκεινη των άνεργων γυναικών.





«Η πλειονότητα των ανέργων άνω των 55 ετών είναι γυναίκες» είπε ο κ. Τσάλμερς:







"The group that is most likely to be long-term unemployed are people over 55, that group is dominated by women, the most vulnerable part of the unemployed population at the moment are women over 55, so that is another issue people need to factor in."





Oi γυναίκες άνω των 55 ετών είναι η πληθυσμιακή ομάδα με αυξανόμενα ποσοστά έλλειψης στέγασης.





