Συνάντηση R. Marles με τον αμερικανό ομόλογό του

O κ. Marles βρίσκεται στις ΗΠΑ και χθες συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του.





Η τριμερής συμφωνία AUKUS μεταξύ Αυστραλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ είχε υπογραφθεί το 2021.





Το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής των πυρηνικών υποβρυχίων αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να ανακοινωθεί τον ερχόμενο μήνα, τον Μάρτιο.





Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες – μέχρι στιγμής πληροφορίες – ο πρωθυπουργός Ανθονι Αλμπανίζι αναμένεται να μεταβεί στις ΗΠΑ όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρισι Σουνακ σχετικά με την χρονοδιάγραμμα της AUKUS.





Οι τρεις ηγέτες αναμένεται να προβούν από κοινού στην ανακοίνωση.





Ο κ. Marles είπε ότι η συμφωνία αυτή θα βελτιώσει τη θέση της Αυστραλία στην διεθνή σκηνή.



“Πρόκειται για μια τεράστια στιγμή στην ιστορία της χώρας μας» είπε ο κ. Μαρλς και συνέχισε λέγοντας ότι η συμφωνία αυτή θα αλλάξει το παγκόσμιο προφίλ της χώρας και θα ενισχύσει δραματικά τις δυνατότητές της «κατά συνέπεια» είπε «θα ενισχύσει την κυριαρχία μας»:





"This is a huge moment in our country's history. This will change Australia's international personality. it will dramatically build our capability and with that it will build our sovereignty. The significance of Britain and America working together to help us have that technology is one which is in international terms also highly significant."





Θέματα ασφάλειας στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και η συμφωνία AUKUS βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του αυστραλού υπουργού άμυνας με τον Αμερικανό ομόλογό του Lloyd Austin.



Οι δύο υπουργοί μεταξύ άλλων αντάλλαξαν απόψεις για την επικείμενη δημοσίευση της Ανασκόπησης της Αυστραλιανής Αμυντικής Στρατηγικής καθώς και άλλα διμερή θέματα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου.





Ο κ. Όστιν δήλωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην πορεία της Αυστραλίας να αποκτήσει πυρηνοκίνητα υποβρύχια τα οποία θα είναι εξοπλισμένα με συμβατικά όπλα.





Ο κ. Marles δήλωσε ότι οι δύο χώρες διακατέχονται από μια βαθιά αίσθηση μιας κοινής αποστολής σε έναν κόσμο όπου οι διεθνείς κανόνες βρίσκονται υπό πίεση.





Ο ίδιος είπε ότι οι προκλήσεις αυξάνονται τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Αυστραλίας όσο και παγκοσμίως, εξ ου και η στρατηγική ανάγκη για συμμαχίες και συνεργασίες όπως η AUKUS: