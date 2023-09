ΟΗΕ: προβλέπει παγκόσμια επισιτιστική κρίση

Παγκόσμιες ελλείψεις τροφίμων τους ερχόμενους μήνες προβλέπει ο ΟΗΕ καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται





Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες, ο πόλεμος, τα προβλήματα εφοδιασμού και η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη προκαλούν ελλείψεις σε σιτηρά και λιπάσματα και απειλούν «να οδηγήσουν δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους στην επισιτιστική ανασφάλεια».





Τα προβλήματα εφοδιασμού είχαν αρχίσει στην διάρκεια της πανδημίας, έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και τον αποκλεισμό των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας ενώ σοβαρό πλήγμα έχει υποστεί και η αγροτική παραγωγή στην Ουκρανία.





Οπως είπε ο David Beasley, επικεφαλής του Παγκόσμιου Προγράμματος Σίτησης των Η.Ε, η Ουκρανία παράγει τρόφιμα για 400 εκατομμύρια ανθρώπους και υπογράμμισε ότι «βρισκόμαστε σε μιά κρίση χωρίς προηγούμενο»:





"We truly are in an unprecedented crisis. Food pricing is our number one problem right now as a result of all this perfect storm for 2022. But 2023, it very well will be a food availability problem. When a country like Ukraine that grows enough food for 400 million people is out of the market, it creates market volatility, which we are now seeing."





Η επισιτιστική ασφάλεια επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, είπε ο κ. Μπίσλι, ανάμεσά τους η κλιματική αλλαγή η πανδημιαυ του κορωνοϊού και η ανισότητα με αποτέλεσμα να απειλούνται με λιμό 276 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτός ο αριθμός, ωστόσο, ανεβαίνει στα 323 εκατομμύρια αν συμπεριληφθεί ο παράγοντας του πολέμου στην Ουκρανία.





Πριν την εισβολή της Μοσχας τον περασμένο Φεβρουάριο, η Ουκρανία προμήθευε το 12% του σιταριού του πλανήτη, το 15% του καλαμποκιού και τη μισή παραγωγή από το ηλιέλαιο.





Οι εξαγωγές γεωργικών προιόντων το μήνα απ΄τα λιμάνια της ανέρχονταν σε 4,5 εκατομμύρια τόνους.





O υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Anthony Blinken, μιλώντας στην συνεδρίαση του ΟΗΕ κατηγόρησε τη Μόσχα ότι μετατρέπει τα τρόφιμα σε όπλο όχι μόνο κατά των Ουκρανών και κατά παγκόσμιας κοινότητας.