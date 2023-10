Συναγερμός στη Μελβούρνη: νέο θετικό κρούσμα

Ο άντρας ηλικίας 30 έως 40 ετών είχε επιστρέψει στην Αυστραλία απ΄το εξωτερικό στα μέσα Απριλίου. Πρώτος σταθμός του ήταν η Αδελαίδα όπου έμεινε σε ξενοδοχείο καραντίνας για την απαιτούμενη περίοδο.





Κύρια σημεία





νέο θετικό κρούσμα στη Μελβούρνη

το άτομο είχε περάσει την υποχρεωτική περίοδο απομόνωσης σε ξενοδοχείο καραντίνας στη Νότια Αυστραλία πριν επιστρέψει στη Μελβούρνη όπου κατοικεί

οι αρχές της Βικτώριας ανακοίνωσαν ότι δεν θα υπάρξουν περιοριστικά μέτρα για τη Μελβούρνη προς το παρόν

Η περίοδος καραντίνας έληξε στις 4 Μαΐου και την ίδια μέρα επέστρεψε στη Μελβούρνη και στο συγκεκριμένα στο Wollert – προάστιο στις εξωτερικές περιοχές της βόρειας Μελβούρνης.





Λίγες μέρες αργότερα ανέπτυξε συμπτώματα.





Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι αρχές της Βικτώριας σήμερα (11/5) ο εν λόγω άντρας υποβλήθηκε σε εργαστηριακό έλεγχο χθες Δευτέρα 10 Μαΐου και σήμερα το πρωί το τεστ έδειξε ότι είναι θετικός στον κορωνοϊό.





Η ίδια ανακοίνωση έκανε γνωστό ότι ο άτομο αυτό υποβάλλεται σε περαιτέρω διαγνωστικά τεστ και ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές υγείας σχετικά με τις τοποθεσίες που έχει επισκεφθεί.

Σε σημερινή ανακοίνωση των αρχών της Βικτώριας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:





There are new Tier 1 exposure sites in Melbourne:





Indiagate Spices and Groceries – Unit 14C/560-590 High Street, Epping

Thursday, 6 May, 5.00pm – 6.00pm

TIC Group (front office) – 232 Blackshaws Road, Altona North

Thursday, 6 May, 12.01am – 11.59pm

Curry Vault Indian Restaurant and Bar – 18-20 Bank Place, Melbourne

Friday, 7 May, 6.30pm – 9.30pm

Woolworths Epping – Corner of Cooper and High Street, Epping

Saturday, 8 May, 5.40pm – 6.38pm

Anyone who has visited these exposure sites at the listed date and time must get tested immediately, even if you do not have any symptoms, and quarantine for 14 days from the date of exposure.





There are new Tier 2 exposure sites in Melbourne:





7-Eleven Epping – 705 High Street and Cooper Street, Epping

Thursday, 6 May, 6.30pm – 7.00pm

TIC Group (warehouse section) – 232 Blackshaws Road, Altona North

Thursday, 6 May, 12.01am – 11.59pm

7-Eleven Epping – 705 High Street and Cooper Street, Epping

Saturday, 8 May, 11.10am – 11.40am

Anyone who has visited these exposure sites at the listed date and time must get tested immediately, even if you do not have any symptoms, and isolate until you receive a negative result.