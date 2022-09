નવરાત્રીના ઉપવાસ માટે ખાસ ફ્યુઝન ફરાળી વાનગી- કીનવા ઢોસા

LISTEN TO શ્રાવણમાસમાં ઉપવાસમાં કેક બનાવવાનું ઘણું સરળ છે. બક્વ્હીટ લોટ કે જેને આપણે ગુજરાતીમાં કટ્ટુનો લોટ કહીએ છીએ તેના ઉપયોગથી અને ફળોના રસથી ઘરે જ બનાવી શકાય છે ફરાળી કેક. કટ્ટુનો લોટ ઓસ્ટ્રેલિયામાં બક્વ્હીટના લોટ તરીકે ઓળખાય છે અને તે ફરાળમાં ઉપયોગમાં લઇ શકાય છે. કટ્ટુના લોટથી કેવી રીતે ફરાળી કેક બનાવી શકાય તેની રીત જણાવી હતી હંસાબેન વાઘજીયાની. SBS Gujarati 06/08/2022 06:21 Play

LISTEN TO જો તમે શ્રાવણ મહિનામાં જન્માષ્ટમી તથા અન્ય દિવસોમાં ઉપવાસ કરી રહ્યા છો તો માણો ફરાળી નાનખટાઈ. વાનગી બનાવવાની રીત સમજાવી રહ્યા છે કેટરીંગ વેપાર સાથે સંકળાયેલા દિક્ષીતા પટેલ. SBS Gujarati 30/08/2021 02:01 Play

