વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ યુવાની જેટલો જોશ પૂરો પાડતી સિનિયર સિટિઝન કલબ્સ

LISTEN TO વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે સિડનીના ટુંગાબી વિસ્તારમાં સ્પોર્ટ્સ ડેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, ક્રિકેટ, મ્યુઝીકલ ચેર તથા રિલે રેસ જેવી રમતોમાં લગભગ 120 ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો. SBS Gujarati 09/03/2021 06:58 Play

વિવિધ માધ્યમો દ્વારા SBS Gujarati સાથે જોડાયેલા રહી શકો છો.



SBS Gujarati Website: www.sbs.com.au/gujarati ને બુકમાર્ક કરો અને તાજા પ્રકાશિત થતા સમાચારો મેળવો.

Advertisement

SBS Radio એપ: SBS Gujarati ના તમામ પોડકાસ્ટ અને લાઇવ રેડિયો સાંભળવા App Store અને Google Play પરથી SBS Radio app ડાઉનલોડ કરો.

ગુજરાતીમાં સમાચારો અને મુલાકાતો સાંભળો: ગુજરાતીમાં દૈનિક સમાચારો અને દેશ – વિદેશમાં વસતા ગુજરાતી સમુદાયના લોકોની મુલાકાતો સાંભળવા SBS Gujarati ને Apple Podcasts , Google Podcasts , Spotify પર સબસ્ક્રાઇબ કરો.