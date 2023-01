अरे चन्दा है, पर क्या गंदा है यह?

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इस बात का खुलासा किया है की जुलाई २०१६ के चुनावों से पहले होंने लिबरल पार्टी को १.७५ मिलियन डॉलर की राशि चन्दे के रूप में दी थी.





यह बात ऑस्ट्रेलियाई इलेक्टोरल कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट में सभी दलों को दिये जाने वाले चंदे के खुलासे के बाद आयी है.





इस रिपोर्ट के आने से पहले प्रधानमंत्री Malcolm Turnbull- ने यह बताने से इनकार कर दिया था की उन्होंने लिबरल पार्टी के चुनाव प्रचार के लिये कितना चन्दा दिया था?





बुधवार को Canberra में National Press Club में वर्ष २०१७ के अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की अपनी सरकार की कार्यसूची भी जारी की.





Malcolm Turnbull ने बिजली की कीमत और ऊर्जा सुरक्षा को इस वर्ष के मुख्या राजनितिक मुद्दे बतया.





इसके साथ ही उन्होंने अपने वादे अनुसार व्यापारियों को आयकर में राहत और शिक्षा से जुडी चुनातियों की भी बात की.





प्रधानमंत्री ने सभी राजनितिक दलों से उनको मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने की भी बात की - "The more timely any matter of public importance, any public information that can be disclosed more promptly, or as close to real time as possible, should be."





प्रधानमंत्री की इस बात पर लोगों ने अब यह सवाल उठाया है की जब Malcolm- Turnbull- ने अपने द्वारा ठीक चुनावों से पहले लिबरल पार्टी को दिये चंदे को नहीं स्वीकारा और न ही इसे ऑस्ट्रेलियाई इलेक्टोरल कमीशन पर दर्ज करवाया तब बाकी कैसे करेंगे?





इसके साथ ही विशेषज्ञ बताते हैं की प्रधानमंत्री ने यह राशि वर्ष २०१५-१६ के अंत में पार्टी फण्ड में दी थी और मौजूद नियमों के अनुसार वह इस बात का खुलासा फरवरी २०१८ में कर सकते थे.





इस चंदे के उप्पर पत्रकारों के सवाल जैसे प्रधानमंत्री का पीछा करते रहे - "My donations to the Liberal Party have been regular and generous, and I'd encourage others to do the same, and they've always been disclosed in accordance with the law."





और आखिरकार A-B-C- टीवी को दिये एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने माना की उन्होंने लिबरल पार्टी को १.७५ मिलियन डॉलर की राशि चंदे के रूप में चुनाव प्रचार के दौरान दी थी





उधर विपक्ष के नेता बिल शॉर्टन ने कहा की प्रधानमंत्री को ऐसी जानकारी छुपा कर नहीं रखनी चाहिय्हे थी - "If I was prime minister I wouldn't wait 510 or 570 days to be upfront with the Australian people. It's up to Mr Turnbull when he chooses to reveal how much he donated but it sounds tricky, it looks shifty."





ऑस्ट्रेलियाई इलेक्टोरल कमीशन की रिपोर्ट से पता चलता है की पिछले वर्ष लिबरल पार्टी को कुल मिलाकर १४.७ मिलियन डॉलर की राशि चंदे के रूप में मिली.





इसमें शामिल हैं कैबिनेट मंत्री Ian Macfarlane, शिक्षा मंत्री Simon Birmingham और इमीग्रेशन मंत्री Peter Dutton- द्वारा भी दी गयी चंदे की राशि.





इसके आलावा लिबरल पार्टी खनन व्यवसायी Paul Marks द्वरा १ मिलियन डॉलर और Visy Industries- से जुडी कंपनी Pratt Holdings- की लगभग ८ लाख डॉलर की राशि भी सामने आयी है.





लिबरल पार्टी की तुलना में लैबोर पार्टी को १०.३ मिलियन डॉलर की राशि चन्दे के रूप में मिली.





इस पार्टी को Health Services Union- ने न्यू साउथ वेल्स में सबसे बड़ा चन्दा दिया





परन्तु पार्टियों को चन्दा विदेशों से भी आया है.





चीन के अरबपति Chau Chak Wing- की कंपनी ने आठ लाख पचास हज़ार डॉलर का चंद ज्यादातर लिबरल पार्टी को पर थोड़ा बहुत लेबर को भी दिया.





Hong Kong Kingson Investment Ltd ने लिबरल को सात लाख दस हज़ार डॉलर और लेबर पार्टी को एक लाख पचास हज़ार डॉलर दिये.





प्रधानमंत्री Malcolm Turnbull ने विदेशों से आने वाले चंदे पर कहा - "Overseas events, as well as those here in Australia, have shown us that the Australian people must be confident that our electoral process is free from foreign intervention or interference."





लेबर पार्टी के नेता Bill Shorten ने भी प्रधानम्नत्री द्वारा व्यक्त भवनों से सहमति जताई है - "We don't want foreign donations or foreign inspired donations distorting Australian politics."





अब दोनों बड़े दल विदेशों से आने वाले चंदे पर तो प्रतिबंद लगाने के लिये सहमत दिखाई देते हैं पर ऑस्ट्रेलिया में दिये जाने वाले चंदे और उपहार पर असहमत प्रतीत होते हैं.





ऑस्ट्रेलिया में राजनितिक दलों को १३ हज़ार डॉलर से ज्यादाके चंदे की राशि का खुलासा करना होता है पर लेबर मानती है यह सीमा एक हज़ार डॉलर कर दी जानी चाहिय्हे.