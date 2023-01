ऑस्ट्रेलिया के हवाई अड्डे हो सकतें हैं आतंकवादियों के निशाने पर

ऑस्ट्रेलिया को इस बात की चेतावनी दी गयी है की यहाँ के मुख्य हवाई अड्डे संभवता आतंकवादियों के निशाने पर हो सकतें हैं.





एक विष्वविख्यात सुरक्षा विशेषयज्ञ ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को इस बात की चेतावनी भी दे रहें हैं उनको हवाई अड्डों पर हमले के आलावा साइबर हैकिंग से भी सावधान रहना चाहिय्हे.





आठ महिने पहले, ब्रुसेल्स के हवाई अड्डे पे हुए हमले में ३१ लोगों की जान जाने के बाद से विश्व भर में हवाई अड्डों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर अधिकारियों ने पुख्ता कदम उठाने शुरू कर दिये थे.





और अब संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत एक सुरक्षा विशेषज्ञ ने ऑस्ट्रेलिया की फ़ेडरल सरकार को चेताया है की यहाँ भी कुछ ऐसा गंभीर हमला होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.





हालाँकि ऑस्ट्रेलिया के हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है परन्तु Dr Jim Kent मानते हैं की आतंकवादी इस सुरक्षा प्रणाली को एक वायरस की तरह भेद सकतें हैं.





उद्धरण के लिये वह बताते हैं की कैसे यह लोग बैगेज हैंडलर्स, इमीग्रेशन कर्मचारियों, बस या ट्रक चालकों, यहाँ तक की पायलट और केबिन क्रू की आड़ में इस हमले को अंजाम दे सकतें हैं.





Dr Kent के अनुसार उन्हे इस बात से चिंता है की अब तक सन्देह शील गतिविधि को सुरक्षा व्यवस्था को सही करने से जोड़ कर नहीं देखा जा रहा है.





Deakin University में आतंकवाद और इससे जुडे मुद्दों के शोधकर्ता प्रोफेसर Greg Barton- मानते हैं की हालाँकि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है पर इस बात से वह भी चिंतित हैं की नयी तकनीक का सहारा ऑस्ट्रेलियाई हवाई अड्डों पर अभी भी हैं लिया जा रहा है.





"Airports, in terms of security around terrorism, (it's) pretty good -- for the big airports. Not so good for regional airports, where we haven't had the threat, frankly, but that's something that has to be thought about. Cyber hacking, we really don't know. It's a never-ending sort of cat-and-mouse game,* as far as technology and intent goes, that we have to always be looking at."





गत सप्ताह ही Australian Federal Police ने इस बात की जानकारी दी थी की Melbourne हवाई अड्डे पर एयर-ट्रैफिक संदेशों को हैक किया गया था पर साथ ही आश्वस्त किया की ऐसा करने वाले का उद्देश्य कोई हानि पहुचाना नहीं था.





इसके साथ ही हाल ही में यहाँ के हवाई अड्डों पर सामने आये भ्रष्टाचार और अवैध निर्यात के मामले इस बात की ओर इशारा करते हैं की किसी भी आतंकवादी घटना को अंजाम देना आसान हो सकता है.





पर प्रधानमंत्री Malcolm Turnbull मानते हैं की ऑस्ट्रेलिया की पुलिस और सुरक्षा संघटन विश्व में सबसे बेहतर हैं.





"We are very keenly alert to the threat of terror. But it is an abiding responsibility of government and of the courageous and really professional men and women in our security, police, intelligence services that keep us safe."





ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं की सुरक्षा में दरार और आतंकवाद से लड़ने के लिये नयी तकनीकों का इस्तेमाल की चुनाती मात्र हवाई अड्डों पर ही नहीं है.





प्रोफेसर Greg Barton के अनुसार हज़ारों की संख्या में पर्यटकों के रोजाना आने-जाने से अन्य स्थानों पर भी यह ख़तरा मंडरा सकता है.