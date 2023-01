ऑस्ट्रेलियावासियों का आहार विश्व में सबसे बुरा, CSIRO की रिपोर्ट

आज कल की इस तेज़ रफ़्तार ज़िन्दगी में हर व्यक्ति अपने स्वस्थ्य को लेकर सचेत हो गया है।





यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो जिसे देखो वही पार्क और जिम में भागता-दौड़ता नज़र आता है।





और दूसरी ओर कई लोग तो अपने खाने-पीने की आदतों को सुधार कर अपना वज़न कम करने में लगा है।





परन्तु CSIRO- द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट दर्शाती है की कई ऑस्ट्रेलिया वासियों की खान पान की स्तिथि विश्व में सबसे बुरे स्तर पर है!





इस सर्वेक्षण के बाद CSIRO- लोगों से अपने अल्पाहार के तौर तरीकों को संशोदित करने की अपील कर रहा है!





Leah Lucas बताती हैं की कैसे उन्होंने सबसे पहले अपने खाने पीने के तरिके को काफी सोच समझकर सहेतमन्द बनाने और बदलने के बारे में सोचा - "I was going to a function with my husband, it was quite fancy. And I tried on my favourite cocktail dress, and I was quite upset because I didn't really fit in it anymore."





उन्होंने CSIRO- की वेबसाइट पर जाकर healthy diet score सर्वेक्षण में भाग ले अपने खाने पीने की जानकारी एक फॉर्म द्वारा जमा करवाई और उन्हें इस सर्वेक्षण में १०० में से ६१ अंक प्राप्त हुए!





आज एक साल और २३ किलोग्राम वजन कम करने के बाद उनका कुल अंक ८० है - "I just feel great. I've got loads of energy. I'm fitting into clothes. Funnily enough the cocktail dress is now too big, so I had to upgrade!"





वहीँ भारत स्तिथ आहार विशेषज्ञ दीपिका मालिक ने प्रज्ञा टीवी को बतया की वजन कम करना सिर्फ सुन्दर दिखने के लिये नहीं परन्तु आपके अंगों के लिये भी सबसे महत्वपूर्ण है!





CSIRO- के सर्वेक्षण के अनुसार ऑस्ट्रेलिया वासियों का अल्पहार के मामले में कुल जमा अंक १०० में से मात्र ५९ है!





उनके अनुसार लगभग आधे ऑस्ट्रेलिया वासियों ने ही फल ग्रहण करने के मानदण्ड को पर किया!





और सिर्फ १ प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया वासियों ने ही जंक फ़ूड को पूर्ण रूप से त्यागा है और एक थिऐ लोग अभी भी ऐसे खाने को स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं परन्तु बनाना आसान है पर निर्भर हैं!





क्सिरो में कार्यरत Professor Manny Noakes बताती हैं की यदि लोग जंक फ़ूड खाने पर काबू पा लें तो समस्या कम हो सकती है - "You can boost your score by ten points if you double the amount of vegetables you eat and halve the amount of discretionary foods."





उनके अनुसार ऑस्ट्रेलिया के खान पान पर बहुसंस्कृतिवाद का एच प्रभाव पड़ा हैऔर इसके इस क्षेत्र में कई लाभ हैं - "If you go to a supermarket now, you'll see a whole variety of vegetables and fruits that you wouldn't have seen 10 years ago. So there certainly have been some positive influences from a multicultural Australia."





इस सर्वेक्षण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने और जावन लोगों के मुकाबले बुजुर्गों ने अच्छा प्रदर्शन किया!





और जो लोग भवन निर्माण में कार्यरत हैं उनको इस सर्वेक्षण में सबसे कम अंक मिले!





सिडनी स्तिथ Sydney tradesmen Anthony और Liam अपने क्षेत्र में कार्यरत लोगों के खान पान की आदतों से विपरीत चल रहे हैं यह दोनों नजदीकी सुपरमार्केट से अपने दोपहर के भोजन के लिये ताज़ा सब्जी और फल खरीदना पसंद करते हैं!





परन्तु वह मानते हैं शायद व्है ऐसा करते हैं बाकी लोगो नहीं - "We got spinach here, we've got tabbouleh, we got eggplant. We got tomato. We're just making a nice healthy vegetarian wrap." / "As far as majority goes, it is quite an unhealthy diet that we do see on the site. / "A lot of energy drinks." / "It's changing pretty quickly I think the whole meat pie, Coca Cola in the morning thing is becoming less apparent these days."





भारत में बैंगलोर स्तिथ आहार विज्ञ सुषमा जैस्वाल ने डॉक्टर्स सर्किल कार्यक्रम को बतया की कैसे भारतीय मूल के लोग अपने आहार में हलके बदलाव कर अपनी सेहत से जुडी समस्याओं पर काबू पा सकते हैं!