कोविड-19 के ये लक्षण दिखने पर फ़ौरन करवा ले टेस्ट

डॉ प्रज्ञा शर्मा कहती हैं कि कोविड19 के लक्षण मुख्य रूप से फ्लू की तरह ही होते हैं।





मुख्य लक्षण





1- तेज़ बुख़ार





2-खांसी





3-गले में दर्द





4-कमजोरी महसूस करना





5-साँस लेने में तकलीफ़





6-उलटी आना





7-डायरिया





उनका कहना है कि यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो फ़ौरन स्वास्थ अधिकारीयों से सम्पर्क कर अपना टेस्ट करवायें।





इसके अलावा कुछ लोगों की हाथो और पैरों की उँगलियों में रैश भी हो सकते हैं। हालांकि डॉ शर्मा बताती हैं कि ये दो हफ्ते से अधिक नहीं रहता और कई मामलों में ऐसे मरीजों का टेस्ट भी नेगटिव आ सकता है।





"यदि आप लगातार साबुन से हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हैं तो आप खुद को अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दे सकते हैं।"





ऑस्ट्रेलिया में लोगों को एक दूसरे से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है. लोगों के जमा होने की सीमा के संबंध में अपने राज्य के प्रतिबंधों को देखें.





कोरोनावायरस का परीक्षण अब पूरे ऑस्ट्रेलिया में व्यापक रूप से उपलब्ध है. यदि आप सर्दी या फ्लू के लक्षणों का सामना कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को कॉल कर जांच की व्यवस्था करें या 1800 020 080 पर कोरोनावायरस स्वास्थ्य सूचना हॉटलाइन से संपर्क करें





केंद्र सरकार का कोरोनावायरस ट्रेसिंग एप COVIDSafe आपके फोन के एप स्टोर से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है.





एसबीएस, ऑस्ट्रेलिया के विविध समुदायों को कोविड-19 के बारे में ताज़ा जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है. इससे संबंधित समाचार और सूचनाएं 63 भाषाओं में sbs.com.au/coronavirus पर उपलब्ध हैं.











Tune into SBS Hindi at 5 pm every day and follow us on Facebook and Twitter





Disclaimer: We’d like to point out that the information contained in this segment is general and is not specific advice. If you would like accurate information relevant to your situation, you should consult a registered health practitioner.