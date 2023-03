ऑस्ट्रेलिया में जब आपकी कार दुर्घटना होती हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है

Key Points कार दुर्घटना में शामिल सभी ड्राइवरों को कानून के अनुसार रुकना चाहिए और अपने विवरणों का आदान-प्रदान करना चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया में पुलिस को केवल बड़ी कार टक्करों में आने की आवश्यकता होती है, जहाँ चोटें होती हैं, या अन्य संभावित अवैध, जटिल कारक शामिल होते हैं।

ज्यादातर मामलों में, छोटी-मोटी टक्करों में शामिल चालक अगली कार्यवाही खुद ही तय कर सकते हैं।

परिवहन दुर्घटनाओं में शामिल लोग अपनी परिस्थितियों के आधार पर निजी कार बीमा, सीटीपी बीमा या वर्करस् के मुआवजे के माध्यम से क्षति या चोटों के दावों को दर्ज कर सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में, मोटर वाहन की टक्कर के बाद , दुर्घटना स्थल पर न रुकना एक अपराध है।





दुर्घटना के बाद सबसे पहला काम यह सुनिश्चित करना है कि इसमें शामिल सभी लोग सुरक्षित हैं और पुष्टि करें कि किसी को भी तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता तो नहीं चाहिये।





ट्रैफिक और हाईवे पेट्रोल कमांड से एनएसडब्ल्यू पुलिस सार्जेंट स्कॉट स्टैफ़ोर्ड समझाते है. "सुनिश्चित करें कि आप अपनी कार में सुरक्षित हैं, और अन्य लोग सुरक्षित हैं। इसमें आपके और अन्य वाहनों के आसपास के खतरों को देखना शामिल है।"



"यदि आप अपनी कार के नुकसान को चारों तरफ से देख रहे हैं, तो अपने आस-पास क्या है, इस पर नज़र रखें क्योंकि [अन्य वाहन] आपके दुर्घटना की तुलना में आपके लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं, जो एक और दुर्घटना हो सकती है। विवरणों का आदान-प्रदान करने के लिए, यदि ऐसा करना सुरक्षित है, तो वाहनों को मुख्य सड़क मार्ग से परे या सुरक्षित स्थान पर ले जाएं।





यदि कोई घायल हो जाता है, तो आपको सहायता के लिए तुरंत ट्रिपल जीरो पर कॉल करना चाहिए, और यदि आप कर सकते हैं तो प्राथमिक उपचार करें। आपातकालीन संचालक, पुलिस और अन्य प्रासंगिक सेवाओं को साइट पर बुलाएंगे, जैसे कि एम्बुलेंस या अग्निशमन सेवाएं क्योंकि घटना को एक बड़ी टक्कर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।





"एक बड़ी टक्कर तब होती है जब कोई भी व्यक्ति फंस जाता है, मृत्यु हो जाती है या घायल हो जाता है, यदि कोई ड्राइवर शराब या ड्रग्स से प्रभावित होता है, या यदि टक्कर में शामिल कोई भी पक्ष अपने विवरण को रोकने और या आदान-प्रदान करने में विफल रहा है," सार्जेंट स्टैफ़ोर्ड कहते हैं।



Police and local authorities work to clear the Harbour Bridge following a fatal crash earlier in the morning on the Harbour Bridge on August 27, 2020 in Sydney, Australia. Credit: James D. Morgan/Getty Images सड़क पर खतरा, यातायात में बाधा या दुर्घटना में किसी बड़े वाहन के होने पर , पुलिस उस दुर्घटना स्थल पर आयेगी।





अगर किसी स्थिती पर कोई किसी के आक्रामक रवैये से काफी परेशान है या डरा हुआ महसूस कर रहा है तो पुलिस भी हस्तक्षेप कर सकती है।





हालांकि, अधिकांश मामूली कार टक्करों में जहां कोई भी घायल नहीं होता है, पार्टियां आपस में मामले को सुलझाना शुरू कर सकती हैं। पुलिस को घटनास्थल पर उपस्थित होने या मामूली दुर्घटनाओं की आपराधिक जांच शुरू करने की आवश्यकता नहीं है।





यदि दोनों कारों को चलाया जा सकता है, तो आपको आपस में बातचीत करने और वाहनों की पंजीकरण जानकारी और ड्राइवर के लाइसेंस विवरण का आदान-प्रदान करने के लिए, वाहनों को सड़क के किनारे पार्क करने के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश करनी चाहिए।





"आप पंजीकरण प्लेट के साथ प्रत्येक वाहन की तस्वीर ले सकते हैं। कार की क्षति का भी फोटो लें, फिर दूसरे व्यक्ति के लाइसेंस का फोटो लें, और फिर आप संपर्क नंबर भी मांग सकते हैं। इसलिए, एक मामूली टक्कर के लिए ये सभी विवरण आप बीमा कंपनी को प्रदान करते हैं, और फिर वह यह पता लगाएंगे कि दुर्घटना में किसकी गलती थी और चीजों को ठीक करने के संबंध में दूसरे पक्ष से बात करेगें।" सार्जेंट स्टैफ़ोर्ड कहते हैं।



प्राइवेट कार बीमा को क्लेम करना

यदि आपके पास प्राइवेट कार बीमा है, तो आपको घटना की रिपोर्ट करने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपने बीमाकर्ता से संपर्क करना चाहिये।





वित्तीय अधिकारों की वरिष्ठ सॉलिसिटर जेन फोली की सिफारिश है,



"जब आप बीमा का दावा करते हैं, यदि आप गलती पर नहीं हैं, यदि आपके पास दूसरे पक्ष का नाम और पता नहीं है, तो आपका बीमाकर्ता आपसे आपका अतिरिक्त भुगतान करवाएगा, लेकिन अक्सर यदि आपके पास वह जानकारी होती है, वे ऐसा नहीं करेंगे। ध्यान दें कि क्या कोई गवाह या सीसीटीवी फुटेज है जो बाद में उपयोगी हो सकता है अगर कोई समस्या हो।"



If you are not at fault, it is critical to obtain the details of the other party to avoid unnecessary repair costs. Credit: Tanasin Srijaroensirikul / EyeEm/Getty Images हालांकि, यदि स्पष्ट रूप से आपकी गलती नहीं है और दूसरे पक्ष का निजी तौर पर बीमा किया गया है, तो सुश्री फोली का कहना है कि आप दूसरे ड्राइवर को उनके बीमा पर क्षति का क्लेम करने के लिए कह सकते हैं, इसलिए आप अपने नुकसान का क्लेम करने से बच सकते हैं।





'सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी कार को अपने मैकेनिक के पास ले जाएं और उसका आकलन करें। एक बार जब आप एक उद्धरण यानि उसका कोट प्राप्त कर लेते हैं, तो उस उद्धरण और फ़ोटो और इस मूल्यांकन को दूसरे ड्राइवर को भेजें। इसके बाद दूसरा ड्राइवर संभवत: इसे अपने बीमाकर्ता को भेज देगा और वह बीमाकर्ता आपसे सीधे संपर्क करेगा।"



दूसरे पक्ष का बीमाकर्ता आपको अपनी कार उनके मैकेनिक के पास ले जाने की कोशिश करेगा। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक सेअधिक कोटस् लेने की भी आवश्यकता नहीं है। उन्हें आपकी कार देखने या निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है। Jane Foley, Financial Rights Senior Solicitor

सुश्री फोली का कहना है कि दूसरे चालक के बीमाकर्ता से सीधे भुगतान प्राप्त करने के लिए, आपको उन्हें एक मांग पत्र भेजना होगा। हालांकि, बीमाकर्ता राशि पर बातचीत करने या आपके उद्धरण का आकलन करने का निर्णय ले सकता है।





"यदि आप जो राशि मांग रहे हैं वह $15,000 से कम है और अन्य बीमाकर्ता सहयोग नहीं कर रहा है, तो आप उनके खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय शिकायत प्राधिकरण के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह एक नि:शुल्क, ऑनलाइन विवाद समाधान योजना है। वे निर्णय लेंगे और अंतत: पक्षों के बीच मामले को हल करने का प्रयास करेंगे।





"यदि राशि $ 15,000 से अधिक है और बीमाकर्ता इसे नहीं मान रहा है, तो आपको उन पर स्थानीय अदालत में मुकदमा दायर करना होगा। लेकिन इससे पहले कि आप ऐसा करें, मैं आपको निजी कानूनी सलाह लेने की सलाह दूंगी," वह समझाती हैं।



जब आपकी गलती हो

यदि आपकी गलती हैं और आप बीमाकृत हैं, तो आप इसे अपने बीमा पर क्लेम कर सकते हैं।





लेकिन यदि आपकी गलती हैं और आपके पास बीमा नहीं है, तो आपको वाहन की मरम्मत के लिए दूसरे पक्ष के उद्धरण के साथ लैटर ऑफ डिमांड मिलने की संभावना है। लेकिन बातचीत की गुंजाइश है।





"सबसे अच्छी बात यह है कि फोटो और उद्धरण को अपने मैकेनिक के पास ले जाएं और दूसरी राय मांगें। यदि आप इसका अग्रिम भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो आप भुगतान करने के तरीके पर बातचीत कर सकते हैं, और आप एकमुश्त कम भुगतान करने की पेशकश कर सकते हैं। लेकिन फिर से, मैं आपको कानूनी सलाह लेने की सलाह दूंगी," सुश्री फोली ने जोर देकर कहा।



अनिवार्य तृतीय पक्ष (सीटीपी) बीमा

यदि आप एक परिवहन दुर्घटना में शारीरिक या मानसिक रूप से घायल हो गए हैं, तो आप अपने राज्य या क्षेत्र के अनिवार्य तृतीय पक्ष (सीटीपी) बीमा के साथ दावा दायर करने में सक्षम हो सकते हैं।





मोटर वाहन मालिक अपने वाहनों का पंजीकरण कराते समय अपने सीटीपी बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं। CTP वाहनों की मरम्मत के लिए भुगतान नहीं करेगा, लेकिन इसमें संपत्ति को नुकसान, और परिवहन दुर्घटना में घायल हुए लोगों के उपचार शामिल हैं यदि घटना काम से संबंधित नहीं थी।





विक्टोरियन ट्रांसपोर्ट एंड एक्सीडेंट कमीशन (TAC) एक दोष रहित ( नो फाल्ट) अनिवार्य तृतीय पक्ष बीमाकर्ता है। ट्रांसपोर्ट एंड एक्सीडेंट कमीशन परिवहन दुर्घटनाओं में घायल हुए विक्टोरियाई लोगों की सहायता करती है, चाहे इसके कारण कोई भी हो।





टीएसी के कॉम्प्लेक्स रिकवरी एंड सीरियस इंजरी के प्रमुख डेमियन पूल बताते हैं, "हम जीपी या विशेषज्ञ सेवाओं, अस्पताल सेवाओं की नैदानिक सेवाओं जैसी चीजों के लिए भुगतान करते हैं, लेकिन समान रूप से चीजें जैसे कि हमारे पास फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक (मनोरोग चिकित्सा) जैसी सेवाएं हैं, काम पर लौटने का सपोर्ट, व्यक्तिगत देखभाल सेवाएं, जैसे बागवानी और सफाई, आय प्रतिस्थापन और फिर मुआवजा भी। "





काम से संबंधित मोटर दुर्घटना में घायल हुए लोगों को इसके बजाय अपने नियोक्ता के बीमाकर्ता से श्रमिक मुआवजा यानि वर्करस््कमपनसेशन को क्लेम करने की जरूरत है



संसाधन:





